ووجّه مراسل الأناضول سؤالاً إلى متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، عن السبب الدقيق لإلغاء تأشيرة أوزتورك وما إذا كانت أُلغِيَت لمجرد انتقادها إسرائيل أم لا، وردّت بورس بالقول: "لن أتحدث عن عملية ستقررها المحاكم".

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أدلى سابقاً ببيان عن هذه القضية، مشيرة إلى أنها لن تعلّق على مواقف مماثلة.

ومساء الثلاثاء اعتقلت السلطات الأمريكية الطالبة التركية أوزتورك دون توضيح سبب الاعتقال. ويأتي اعتقالها في وقت تقمع فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين.

وفي 9 مارس/آذار الجاري اعتقلت السلطات الأمريكية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديداً بالإبادة التي ترتكبها تل أبيب بغزة.

كما كان الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدر خان سوري، مطلوباً للترحيل بزعم "نشر دعاية حماس ومعاداة السامية"، لكن القاضية الأمريكية باتريشيا توليفر جايلز وقفت القرار.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين التي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.