والاثنين قالت جماعة الحوثي إن "عدواناً أمريكياً استهدف بسلسلة غارات جزيرة كمران في محافظة الحديدة غرب اليمن"، والتي تعتبر أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إدارياً محافظة الحديدة الساحلية (غرب).

كما ذكرت قناة "المسيرة" الثلاثاء، أن "عدواناً أمريكياً استهدف مديرية الزاهر" في محافظة البيضاء جنوب اليمن، دون مزيد من التفاصيل. وفي بيان مقتضب آخر ذكرت القناة أن "العدوان الأمريكي شن 3 غارات على مديرية آل سالم في محافظة صعدة (شمال)".

كما شن الطيران الحربي الأمريكي "عدواناً على محيط مدينة صعدة"، وفق ذات القناة. وأضافت أن "عدواناً أمريكياً استهدف مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران (شمال)".

وحتى الساعة 20:00 (ت.غ)، لم يصدر تعليق أمريكي بخصوص الغارات المذكورة على جزيرة كمران.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي رصدت الأناضول مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل 123 مدنياً وإصابة 247 آخرين على الأقل، غالبيتهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية حتى صباح الاثنين، لا تشمل الضحايا من قوات الجماعة.

وتأتي الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، منتصف مارس/آذار الماضي، إلى جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً". غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفناً في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.