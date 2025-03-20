الحرب على غزة
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حماس تؤكد استمرار المحادثات مع الوسطاء لتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي على غزة
أعلنت حركة "حماس" اليوم الخميس، استمرار محادثاتها مع الوسطاء بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعمل على إلزام إسرائيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصلت منه.
حماس تؤكد استمرار المحادثات مع الوسطاء لتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي على غزة
حماس: المحادثات مع الوسطاء مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة / AFP
20 مارس 2025

وقال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، في بيان صحفي، إن المحادثات مع الوسطاء لا تزال مستمرة بهدف وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود لإلزام الاحتلال تنفيذ الاتفاق والضغط عليه للتراجع عن مخططاته.

وأكد القانوع تمسك الحركة باتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن حماس تعمل مع الوسطاء لتجنّب نشوب حرب دائمة، مع تأكيد ضرورة انسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة.

كما شدّد على أن الحصار المفروض على غزة وحرب الإبادة التي يتعرض لها سكان القطاع تتطلب تحركاً فورياً من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن، يوم الأربعاء، الجهود المبذولة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، في بيان له، إن عبد العاطي تبادل الرؤى مع نظيره القطري حول مستجدات الأوضاع في القطاع، والجهود المشتركة بين البلدين لتثبيت الاتفاق وضمان تنفيذ مراحله.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل من غاراتها الجوية العنيفة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 710 فلسطينيين وإصابة أكثر من 900 آخرين، بحسب ما أفاد به متحدث وزارة الصحة في غزة، خليل الدقران، صباح اليوم الخميس.

وبنهاية 1 مارس/آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي. غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنصل من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كانت تشمل إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع بشكل كامل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي جرائم إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 162 ألف فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

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