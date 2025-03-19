وفي بيان لها، دعت المنظمة الدولية إلى تقديم دعم عاجل لتعزيز جهود الاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة، مشيرة إلى أن تراجع التمويل الإنساني أدى إلى تعميق معاناة السكان.

وقال حميدان محمد، رئيس عمليات المنظمة في الشرق الأوسط: "إذا لم نتحرك الآن لتعزيز برامج التغذية وضمان توفير وسائل نقل ميسورة التكلفة للمنشآت الصحية، فإننا نواجه تهديداً بتفاقم سوء التغذية في الأشهر المقبلة".

وأوضحت المنظمة أنها غير قادرة على تلبية جميع الاحتياجات رغم قدراتها العلاجية، مطالبة بزيادة الدعم المالي لتعويض "التخفيض المفاجئ والحاد" في تمويل المساعدات الإنسانية لليمن.

ويشهد اليمن حرباً منذ أواخر 2014، أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية، ما جعل البلاد تواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، بلغ عدد ضحايا الحرب بحلول نهاية عام 2021 نحو 377 ألف شخص بينهم من قضى بسبب الأعمال القتالية، وآخرون نتيجة الجوع والأمراض، فيما شكّل الأطفال 70% من إجمالي الضحايا.

كما تشير تقديرات برنامج الغذاء العالمي إلى أن 14.5 مليون يمني من أصل 30 مليوناً لا يحصلون على غذاء كافٍ، بينما يعاني 47.5% من الأطفال دون سن السادسة من سوء تغذية مزمن.

وإلى جانب ذلك، تسببت سنوات الصراع في نزوح أكثر من 4 ملايين شخص، وسط استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة.