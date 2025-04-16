وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عبر تليغرام، بأن وحدات دفاعها الجوي أسقطت 26 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وأوضحت أن 9 طائرات مسيرة دُمرت فوق منطقة فورونيغ الجنوبية، و8 غيرها فوق منطقة بيلغورود الحدودية، بينما أُسقطت البقية فوق مناطق كورسك وليبيتسك وموسكو، وفوق شبه جزيرة القرم.

هجوم على أوديسا

في المقابل، قال حاكم منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا أوليه كيبر، عبر تليغرام: "لقد ضرب العدو أوديسا مرة أخرى بهجوم هائل بطائرات مسيرة".

وألحق الهجوم الروسي بطائرات مسيرة على المدينة الواقعة على البحر الأسود أضراراً بمبان سكنية ومستودعات وبنية تحتية مدنية، وفق ما أفاد به مسؤولون أوكرانيون.

ونقلت تقارير أولية عن رئيس بلدية أوديسا هينادي تروخانوف، قوله إنه لم تقع إصابات. ونشر تروخانوف صوراً لمبانٍ سكنية وأخرى شبه مدمرة.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، إنه زار مدينة أوديسا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعبيراً عن تضامنه إثر الضربة الصاروخية الروسية على مدينة سومي (شمال) التي أسفرت عن مقتل 35 شخصاً وإصابة أكثر من 100.

وأضاف روته عبر منصة إكس: "عانى الشعب الأوكراني الكثير، لا سيما الهجوم الروسي على سومي في أحد الشعانين"، مؤكداً أن "دعم الحلف لا يتزعزع. سنستمر في مساعدة أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها اليوم وتردع أي عدوان في المستقبل، ويتحقق سلام عادل ودائم".

من جهته، قال زيلينسكي إنه زار مع روته مستشفى يتعافى فيه جنود أوكرانيون من جراحهم.

وأضاف: "تحدثنا مع محاربينا. قدمت جوائز دولة للمدافعين عنا. ممتن لشبابنا على قوتهم ومرونتهم وحماية شعبنا... قدمت أيضاً جوائز للمسعفين في المعارك. أشكر كل من يدافع عن أوكرانيا ويعالجها ويعاني من أجلها ويدعمها. أنتم قوتنا".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف "تدخلاً" في شؤونها.