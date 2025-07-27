الحرب على غزة
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رسالة مسجلة لناشطي سفينة حنظلة تناشد الإفراج عنهم عقب احتجازهم من قبل جيش الاحتلال
وجّه ناشطون على متن سفينة حنظلة المحتجزة من قبل البحرية الإسرائيلية نداءات إلى حكومات بلدانهم للمطالبة بإطلاق سراحهم، بعد أن اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي السفينة في أثناء توجهها إلى قطاع غزة وعلى متنها مساعدات إنسانية ومتضامنون دوليون.
رسالة مسجلة لناشطي سفينة حنظلة تناشد الإفراج عنهم عقب احتجازهم من قبل جيش الاحتلال
ناشطو سفينة "حنظلة" يناشدون العالم فك أسرهم / AA
27 يوليو 2025

جاء ذلك في رسائل فيديو مسجلة مسبقاً للناشطين، نشرها تحالف أسطول الحرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأكدوا أنهم "تعرضوا للاختطاف في المياه الدولية من قبل قوات إسرائيلية".

وفي الرسائل المرئية يقول الناشطون بعد إعلان جنسياتهم: "إذا كنت تشاهد هذا الفيديو، فيجب أن تعرف أنه جرى اعتراضي في البحر واختُطفت من قِبل القوات الإسرائيلية التي ترتكب إبادة ضد الفلسطينيين".

وعبر هذه الرسائل طالب الناشطون أصدقاءهم وعائلاتهم والعالم بالضغط على حكومات بلادهم من أجل العمل على إطلاق سراحهم بعد احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية.

والسبت، اقتحمت قوات من البحرية الإسرائيلية سفينة حنظلة التي تُقِلّ متضامنين دوليين في أثناء توجهها إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني، وسيطرت عليها بالكامل.

ولم يُعرف بعدُ مصير طاقم السفينة والمتضامنين عقب انقطاع البث المباشر بعد الاقتحام مباشرة، وقبل عملية الاقتحام أطلقت السفينة نداء استغاثة بعد اقتراب قوات بحرية إسرائيلية منها وهي على مقربة من شواطئ القطاع.

وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في منشور على منصة إكس إنّ "قوات الاحتلال تتوجه نحو حنظلة، السفينة توجّه نداء استغاثة".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سفينة حنظلة "في طريقها إلى شواطئ إسرائيل"، بعدما اقتحمتها قوات إسرائيلية وسيطرت عليها.

وجاء في بيان للوزارة نشرته هيئة البث الرسمية: "السفينة في طريقها إلى شواطئ إسرائيل"، وأردفت: "جميع الركاب سالمون"، زاعمة أن "محاولات كسر الحصار خطيرة وغير قانونية".

وفي وقت سابق السبت، أعلن تحالف أسطول الحرية، في بيان أن طائرات مسيّرة شوهدت تحلّق فوق السفينة التي أبحرت من شواطئ إيطاليا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وفي 13 يوليو/تموز الجاري أبحرت حنظلة من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي في 15 من الشهر نفسه، لتجاوز بعض المشكلات التقنية، وتعاود الإبحار مجدداً في 20 يوليو/تموز باتجاه غزة، وعلى متنها 21 ناشطاً.

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفينة مادلين ضمن أسطول الحرية من المياه الدولية، فيما كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر لنقل مساعدات إنسانية، واعتقل 12 ناشطاً دولياً كانوا على متنها، ولاحقاً رحلت إسرائيل الناشطين شرط التعهد بعدم العودة إليها.

وقبلها سفينة الضمير لكسر الحصار عن غزة، تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة إسرائيلية في 2 مايو/أيار الماضي، في أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.​​​​​​​

مصدر:TRT Arabi
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