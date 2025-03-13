سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يأمُل استجابة روسيا
أردوغان يأمل استجابة روسيا لوقف الحرب بأوكرانيا.. وبولندا تعرض على تركيا لعب "دور فعّال".. وفوز مفاجئ للمعارضة في الانتخابات التشريعية بغرينلاند
دقائق الذروة / TRT Global
13 مارس 2025

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن توافق روسيا على اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشيدًا بقبول الأخيرة الاتفاق عقب المباحثات التي أجريت بين كييف وواشنطن. بدوره، عرض رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على تركيا لعب دور فعال في بدء عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وفي الشأن الفلسطيني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه "لا أحد يطرد أي فلسطيني من قطاع غزة"، فيما رحب حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، بما يبدو أنه تراجع من الرئيس الأمريكي عن دعوات تهجير سكان قطاع غزة، داعيًا ترمب إلى "عدم الانسجام مع رؤية اليمين الصهيوني المتطرف".

في سياق آخر، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارًا بتشكيل مجلس الأمن القومي، بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد. وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية السورية، فسيكون المجلس برئاسة الشرع، ويضم في عضويته وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، إلى جانب مدير الاستخبارات العامة، ومقاعد استشارية وتقنية يعيّنها الرئيس بناء على الكفاءة والخبرة.

من جهته، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تهديدًا صريحًا إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق ما نشره إعلام عبري، زاعمًا في الوقت ذاته أن الاحتلال أرسل “طائرات مقاتلة إلى سوريا مرات عدة لحماية الدروز”.

ختامًا، حققت المعارضة فوزًا مفاجئًا في الانتخابات التشريعية في غرينلاند، الإقليم الدنماركي الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سعيه لضمه، مع تقدم لحزب ناليراك القومي المطالب باستقلال الجزيرة في أسرع وقت.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us