أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن توافق روسيا على اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشيدًا بقبول الأخيرة الاتفاق عقب المباحثات التي أجريت بين كييف وواشنطن. بدوره، عرض رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على تركيا لعب دور فعال في بدء عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وفي الشأن الفلسطيني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه "لا أحد يطرد أي فلسطيني من قطاع غزة"، فيما رحب حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، بما يبدو أنه تراجع من الرئيس الأمريكي عن دعوات تهجير سكان قطاع غزة، داعيًا ترمب إلى "عدم الانسجام مع رؤية اليمين الصهيوني المتطرف".

في سياق آخر، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارًا بتشكيل مجلس الأمن القومي، بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد. وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية السورية، فسيكون المجلس برئاسة الشرع، ويضم في عضويته وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، إلى جانب مدير الاستخبارات العامة، ومقاعد استشارية وتقنية يعيّنها الرئيس بناء على الكفاءة والخبرة.

من جهته، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تهديدًا صريحًا إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق ما نشره إعلام عبري، زاعمًا في الوقت ذاته أن الاحتلال أرسل “طائرات مقاتلة إلى سوريا مرات عدة لحماية الدروز”.

ختامًا، حققت المعارضة فوزًا مفاجئًا في الانتخابات التشريعية في غرينلاند، الإقليم الدنماركي الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سعيه لضمه، مع تقدم لحزب ناليراك القومي المطالب باستقلال الجزيرة في أسرع وقت.