وأفادت اللجنة الطبية المستقلة في بيان لها بأن "قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة جماعية بتنفيذها عملية تصفية ميدانية لعدد 31 شخصاً من أبناء حي صالحة بينهم أطفال قصر، في أكبر جريمة قتل جماعي موثقة تشهدها منطقة صالحة، بتهمة الانتماء إلى الجيش".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعناصر يرتدون زيّ "الدعم السريع" وهم يطلقون الرصاص على مجموعة من الأشخاص في الشارع العام بحي صالحة جنوبي أم درمان، وفقاً لما أوردَهُ مراسل الأناضول.

وأعربت الشبكة عن أسفها الشديد جراء عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العزل في مناطق سيطرة "الدعم السريع"، محذرةً من أن هذه الأفعال "تهدد حياة آلاف المدنيين العزل في حي صالحة".

ولم يصدر عن "الدعم السريع" تعليق فوري حول هذه الاتهامات.