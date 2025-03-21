وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، إنها "تدين الجريمة النكراء التي أقدم عليها الاحتلال بنسف مستشفى الصداقة التركي المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى الأورام في قطاع غزة".

وأضافت أن نسف المستشفى جاء "بعد أن استخدمه الاحتلال مقرّاً لقواته طيلة فترة احتلاله لما يعرف بمحور نتساريم".

وشددت الوزارة، على أن "هذا السلوك الاجرامي للمحتل يأتي منسجماً مع التدمير الممنهج للنظام الصحي وإكمالاً لحلقات الإبادة الجماعية".

فيما قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن "أي هجوم يستهدف البنية التحتية الطبية، بغض النظر عن مرتكبيه، هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول، أدلى به فرحان حق نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن تدمير الجيش الإسرائيلي مستشفى الصداقة التركي ـ الفلسطيني شمالي قطاع غزة.

وأوضح حق أنهم سبق وقدموا معلومات عن هجمات متكررة ضد المستشفيات، مشيرا إلى أن جميع مستشفيات غزة تضررت بدرجات متفاوتة. وأضاف: "هذه الهجمات غير مقبولة بالنسبة إلى مجتمع يعاني".

وفي وقت سابق الجمعة، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الصداقة التركي وسط غزة الوحيد لعلاج مرضى السرطان في القطاع.

وقال متحدث الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "المبنى المستهدف لم يعمل مستشفى منذ أكثر من عام"، دون مزيد من التفاصيل.

وحسب مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير في مجمع مستشفى الصداقة التركي الواقع جنوب مدينة غزة والمكون من عدة مبان.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدف الاحتلال الإسرائيلي القطاع الصحي في غزة وقصف وحاصر المستشفيات واعتقل وقتل كوادرها الطبية ومنع دخول المستلزمات الطبية إليها.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.