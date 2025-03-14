جاء ذلك خلال حديث للأناضول في جنيف على هامش حضورها الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي انطلقت الأسبوع الماضي وتستمر حتى 4 أبريل/نيسان المقبل.

وأشارت المقرِّرة إلى أن دخول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة حيّز التنفيذ كان تطوراً إيجابياً، منتقدةً سوء معاملة الأسرى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومطلع مارس/آذار الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التي استمرت 42 يوماً، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

وأضافت إدواردز أن عديداً من الأسرى الفلسطينيين أُطلق سراحهم في إطار اتفاقية التبادل، وبعضهم اعتُقلوا تعسفياً وكانوا في ظروف صعبة للغاية في أثناء احتجازهم.

المقررة وصفت حال السجناء بالقول إن بعضهم بدوا ضعفاء للغاية وإن حالتهم الصحية سيئة، وشددت على ضرورة التحقيق في مزاعم التعذيب وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الحالات.

وأكدت إدواردز أن إسرائيل فتحت بعض التحقيقات في سوء معاملة السجناء الفلسطينيين، واستدركت أنها لم ترَ بعد النتائج التي ترغب في رؤيتها والتي تؤدي إلى معاملة لائقة للسجناء.

وحول أرقام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، قالت: "آخر رقم سمعته 10 آلاف و500 قبل عمليات التبادل، وهناك آخرون يُفرَج عنهم لأن التحقيقات أُغلقت أو لا يوجد سبب لإبقائهم رهن الاحتجاز".

وتابعت: "وقعت عدة وفيات في السجون الإسرائيلية، ويجري التحقيق فيها، وأود أن أرى سرعة هذه الإجراءات".

وشددت على أن هناك حاجة إلى مستوى حقيقي من الحياد والاستقلال للوصول إلى حقيقة عمليات التعذيب هذه ومنعها، مشيرةً إلى أن هذه الادعاءات لا يمكن فحصها بالكامل من الجهات الفاعلة الدولية.

وأعربت إدواردز عن أملها في وضع حدٍّ للتعذيب وسوء المعاملة في العالم، مؤكدةً أن "التعذيب يشكل عقبة أمام السلام، خصوصاً في هذه المنطقة".

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.