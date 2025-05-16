سياسة
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عراقجي: إيران لم تتلقَّ من الولايات المتحدة أي عرض مكتوب بشأن الاتفاق النووي
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن تقديم بلاده عرضاً مكتوباً لإيران يتعلق بإحياء الاتفاق النووي، مؤكداً أن طهران لم تتسلم أي مقترح من هذا النوع.
عراقجي: إيران لم تتلقَّ من الولايات المتحدة أي عرض مكتوب بشأن الاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي / AP
16 مايو 2025

وقال عراقجي، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، إن "إيران لم تتلقَّ من الولايات المتحدة أي عرض مكتوب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، في نفي قاطع لما أوردته وسائل إعلام أمريكية وتصريحات ترمب الأخيرة.

وأشار الوزير الإيراني إلى ما وصفها بـ"التصريحات المتناقضة" التي تصدر عن المسؤولين الأمريكيين بشأن المفاوضات النووية، قائلًا: "رغم ذلك، تبقى إيران واضحة ومتمسكة بموقفها. احترموا حقوقنا وارفعوا عقوباتكم، وسنصل إلى اتفاق".

وشدد عراقجي على أن إيران لن تقبل أي عرض يتضمن التخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، مضيفاً: "لن نقبل بأي سيناريو يمس هذا الحق المشروع، ولن نستجيب لأي إملاءات".

كانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، الخميس، بأن مفاوضين أمريكيين سلَّموا نظراءهم الإيرانيين عرضاً مكتوباً خلال اجتماع عُقد في 11 مايو/أيار الجاري في سلطنة عُمان، يتضمن مقترحات لاستئناف الاتفاق النووي.

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تصريح للصحافة، وجود "عرض" مقدَّم لإيران، مضيفاً: "نعم هناك عرض، لكن على إيران أن تتحرك بسرعة، وإلا ستحدث أمور سيئة"، دون أن يوضح طبيعة هذه التهديدات.

تأتي هذه التطورات في ظل جمود طويل في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018، وسط محاولات متكررة لإعادة إحيائه بشروط جديدة من الجانبين.

مصدر:TRT ARABI
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