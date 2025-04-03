الحرب على غزة
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الأونروا: إسرائيل قتلت 9 أطفال بينهم رضيع في استهداف مبنى للوكالة
أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، أن تسعة أطفال فلسطينيين، بينهم رضيع يبلغ من العمر أسبوعين، لقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى تابعاً للوكالة شمال قطاع غزة، يوم الأربعاء.
الأونروا: إسرائيل قتلت 9 أطفال بينهم رضيع في استهداف مبنى للوكالة
كشف المسؤول الأممي أن أكثر من 300 منشأة تابعة للأمم المتحدة في غزة تعرضت لأضرار جسيمة أو دُمرت بالكامل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 / AA
3 أبريل 2025

جاء ذلك في منشور للازاريني عبر منصة إكس، عبّر فيه عن صدمته إزاء استهداف القوات الإسرائيلية لمبنى الأونروا في منطقة جباليا، الذي كان يُستخدم سابقاً مركزاً صحياً، وتعرض لأضرار بالغة منذ بداية العدوان على غزة.

وأوضح أن المبنى كان يؤوي نحو 700 نازح فلسطيني عند استهدافه، وفقاً للتقارير الأولية، مشيراً إلى أن الضحايا من الأطفال سقطوا رغم أن المنشأة تابعة للأمم المتحدة ومعروفة بإحداثياتها لدى الأطراف كافة.

وأضاف لازاريني: "غزة: حتى الأنقاض أصبحت أهدافاً"، في إشارة إلى شدة القصف الإسرائيلي الذي لم يستثنِ حتى المباني المدمّرة جزئياً أو المستخدمة ملاجئ للمدنيين.

وأكد أن آلاف الفلسطينيين الذين شُرّدوا بسبب الهجمات الإسرائيلية لا يجدون أي مأوى آمن، ومع ذلك يضطرون للبقاء في منشآت الأونروا رغم تعرضها للقصف، لانعدام البدائل.

وفي سياق متصل، كشف المسؤول الأممي أن أكثر من 300 منشأة تابعة للأمم المتحدة في غزة تعرضت لأضرار جسيمة أو دُمرت بالكامل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم تبادل الإحداثيات الجغرافية لتلك المرافق بشكل منتظم مع جميع الأطراف.

ولفت إلى أن أكثر من 700 شخص قُتلوا في أثناء لجوئهم إلى منشآت الأمم المتحدة طلباً للحماية، محذراً من أن استهداف مقار الأمم المتحدة وموظفيها يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

ودعا لازاريني إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الهجمات التي تطول مرافق الأمم المتحدة في غزة، محمّلاً المجتمع الدولي مسؤولية ضمان حماية المدنيين والبعثات الإنسانية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع منع تل أبيب دخول المساعدات للقطاع، وتفرض عليهم حصاراً مطبقاً رغم المناشدات الدولية كافة.

مصدر:TRT Arabi
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