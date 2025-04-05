وتراجعت أسواق الأسهم العالمية وانخفضت أسعار النفط لليوم الثاني أمس الجمعة، مع اتجاه المؤشر "ناسداك" المجمع نحو هبوط طويل، بعد أن فرضت الصين رسوماً جمركية جديدة على جميع السلع الأمريكية.

وارتفع مؤشر التقلب في بورصة شيكاغو التجارية، وهو مقياس قائم على اختبار قلق مستثمري الأسهم حيال توقعات السوق على المدى القريب، بنحو 15.54 نقطة إلى 45.56، في أعلى مستوى منذ أغسطس/آب. وبلغ أحدث ارتفاع للمؤشر 11.97 نقطة إلى 41.99.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" نحو 11% هذا العام، واتسع نطاق القلق أمس الجمعة، ولم يسلم أي سوق من التقلبات.

وفي أسواق العملات، ارتفع مؤشر التقلب الضمني لليورو لشهر واحد إلى أعلى مستوى في عام واحد عند 9.68، إذ انخفضت العملة الموحدة 1.1% مقابل الدولار. وترنح الدولار الأمريكي أمام التدفق السريع للأخبار المتعلقة برسوم ترمب الجمركية والتدابير المضادة من الدول الأخرى.

انخفاض أسهم البنوك

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للبنوك، وهو يقيس أسهم البنوك الأمريكية أكثر من 7%، مواصلاً انخفاضه بعد هبوط الخميس. وكان كل من "سيتي غروب" و"بنك أوف أمريكا" أكبر الخاسرين في المؤشر، إذ انخفض كلاهما بأكثر من 7.5%.

وخسر سهم "جيه.بي مورغان تشيس"، أكبر البنوك الأمريكية، 6.5%، بينما انخفض سهم "غولدمان ساكس" 7.1% و"مورغان ستانلي" 6.8%.

وقالت شركة الوساطة "رايموند جيمس"، التي أشارت إلى توقعات المستثمرين بحدوث ركود في عام 2025: "تقييمات أسهم البنوك تخبرنا بأن المستثمرين يميلون إلى ترجيح أن حالة الهبوط في البنوك تصبح حقيقة واقعة".

وانخفضت أسهم البنوك الأوروبية 8%، وكان قطاع الخدمات المالية أكبر عائق أمام المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي.

وفي آسيا، أنهت البنوك اليابانية العملاقة الأسبوع بأكبر خسائر منذ الأزمة المالية لعام 2008، في علامة تثير القلق من عواقب حرب ترمب التجارية التي هزت المستثمرين.

ومن المقرر أن تدخل رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على الواردات الأمريكية حيز التنفيذ في الخامس من أبريل/نيسان، تليها رسوم أخرى على عشرات الدول.

وفي أوروبا، انخفضت أسهم "دويتشه بنك" الألماني 9%، وتراجع سهم "أونيكريديته" الإيطالي 10.1%. وخسر سهم بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي 10.3%.

وانخفضت الأسهم في أكبر بنك في اليابان من حيث القيمة السوقية، مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جي" المالية 8.5% أمس الجمعة، لتحقق خسارة أسبوعية بنسبة 20%، هي الأكبر منذ عام 2003.

وانخفضت أسهم مجموعة "ميزوهو" المالية أكثر من 22% في أثناء الأسبوع، في أكبر انخفاض منذ عام 2008، بينما انخفضت أسهم مجموعة "سوميتومو ميتسوي" المالية 20% في الأسبوع.

وانخفض مؤشر "توبكس" الياباني للبنوك 24% من أعلى مستوى منذ 19 عاماً الذي لامسه قبل أسبوعين فقط.