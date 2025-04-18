وخلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الخميس عقب محادثات بينهما، أكد ترمب أن "اتفاقاً تجارياً سيُبرم حتماً، لكنه سيكون عادلاً"، بينما عبّرت ميلوني عن تفاؤلها، مشيرة إلى "ثقتها بإمكانية التوصل إلى اتفاق يخدم الطرفين"، مضيفة أن هدفها يتمثل في "جعل الغرب عظيماً من جديد".

وزيارة ميلوني هي الأولى من نوعها لزعيم أوروبي إلى واشنطن بعد قرار ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات الأوروبية، إذ تسعى إلى لعب دور الوسيط بين بروكسل وواشنطن، وسط مخاوف من التأثير الاقتصادي العالمي للسياسات الحمائية التي ينتهجها ترمب.

وتناولت المحادثات كذلك ملفات الإنفاق العسكري، والهجرة، والرسوم الجمركية، في أجواء اتسمت بالود والتفاهم داخل المكتب البيضاوي، بحسب مراقبين شبّهوا اللقاء بالاستقبال الرسمي السابق لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ورغم أن الزيارة لم تسفر عن تقدم ملموس في ملف الرسوم الجمركية، فإن ميلوني نجحت في الحصول على موافقة ترمب لزيارة روما، ما قد يفتح الباب أمام لقاءات محتملة بينه وبين قادة أوروبيين، في خطوة تراها روما إنجازاً دبلوماسياً بارزاً.

وأكدت ميلوني خلال اللقاء التزامها مواقف ترمب بشأن قضايا الهجرة ومناهضة ما وصفته بـ"آيديولوجيا اليقظة"، كما اغتنمت المناسبة للإشادة بأداء حكومتها في مجالات خفض التضخم وتعزيز التوظيف، معربة عن فخرها بكون إيطاليا بلداً "مستقراً وموثوقاً".

من جهته، أثنى ترمب على ميلوني ووصفها بـ"القائدة الحازمة"، مشيداً بسياساتها تجاه الهجرة وباللغة الإيطالية التي تتحدث بها، كما جدّد انتقاده للاتحاد الأوروبي، معتبراً أنه "تأسس لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة".

وفيما يتعلق بملف الإنفاق الدفاعي، قالت ميلوني إن حكومتها تأمل في إعلان التزامها خلال قمة الناتو المرتقبة في يونيو/حزيران القادم تحقيق هدف الإنفاق العسكري بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يطالب به ترمب منذ سنوات، إذ تُعد إيطاليا حالياً من الدول الثماني في الحلف التي لم تبلغ هذه النسبة، إذ تنفق 1.49% فقط.

وأشاد زعيم المعارضة الإيطالية كارلو كاليندا بنتائج الزيارة، واعتبر أن ميلوني أظهرت التزاماً واضحاً تجاه دعم أوكرانيا، ونجحت في تقديم نفسها على أنها "جسر موثوق" بين واشنطن وبروكسل.

ومطلع أبريل/نيسان الحالي، أعلن ترمب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10%.

وفي التاسع من أبريل/نيسان، علّق ترمب تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين - باستثناء الصين - لمدة 90 يومًا، بينما رفع نسبة الرسوم "المتبادلة" المفروضة على الصين، التي ردت بإجراءات مماثلة، إلى 125%.



