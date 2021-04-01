سياسة
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لقاح كورونا.. تركيا تَعِد بقرب تلبية احتياجاتها من إنتاجها الخاص
أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن بلاده تسلمت 2.8 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك، على أن تبدأ عملية التطعيم به خلال الأيام القليلة القادمة.
لقاح كورونا.. تركيا تَعِد بقرب تلبية احتياجاتها من إنتاجها الخاص
أعلن وزير الصحة التركي تطعيم أكثر من 14 مليون شخص بلقاح كورونا حتى 24 مارس/آذار / AP
1 أبريل 2021

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الأربعاء، تَسلُّم بلاده 2.8 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك الأمريكي-الألماني المضادّ لفيروس كورونا.

وأشار قوجه في بيان، إلى أن العدد الكلي للجرعات سيرتفع إلى 4.5 مليون في غضون 10 أيام.

وبخصوص اللقاح المحلي قال قوجه: "قريباً سنتمكن من تلبية احتياجاتنا من لقاح كورونا من إنتاجنا الخاصّ".

وبيّن أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية على اللقاح المحلي على وشك الاكتمال.

وحول عملية التطعيم، لفت إلى أن تركيا تهدف إلى تلقيح الغالبية العظمى من سكانها بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، على أبعد تقدير.

وبخصوص توريد الجرعات قال: "إضافة إلى اللقاحات مثل سينوفاك وبيونتيك، لدينا الآن مصادر توريد جديدة".

وتابع: "سنتمكن قريباً من شراء أكبر للقاحات، نتيجة لمفاوضاتنا مع مختلف المنتجين".

والثلاثاء أعلن قوجه أن تركيا ستبدأ تطعيم المواطنين بلقاح فايزر-بيونتيك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي 25 مارس/آذار الحالي، أعلن قوجه تطعيم أكثر من 14 مليون شخص بلقاح كورونا.

وأطلقت تركيا حملة تطعيم بلقاح كورونافاك الصيني، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدءاً بالعاملين في القطاع الصحّي ثم المسنّين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي ستُطعَّم.

وحتى مساء الأربعاء، بلغ إجمالي عدد إصابات كورونا في تركيا 3 ملايين و317 ألفاً و182، تعافى منهم 3 ملايين و14 ألفاً و226، وتوُفّي 31 ألفاً و537، حسب وزارة الصحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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