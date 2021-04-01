سياسة
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الحوثي يعلن استهداف مواقع حساسة في الرياض بأربع طائرات مسيرة
قالت جماعة الحوثي باليمن، إنها استهداف مواقع "حساسة ومهمة" في العاصمة السعودية الرياض، بأربع طائرات مسيرة.
الحوثي يعلن استهداف مواقع حساسة في الرياض بأربع طائرات مسيرة
الحوثي تعلن استهداف مواقع حساسة في العاصمة السعودية / AA
1 أبريل 2021

أعلنت جماعة الحوثي باليمن، الخميس، استهداف مواقع "حساسة ومهمة" في العاصمة السعودية الرياض، بأربع طائرات مسيرة.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان "تمكن سلاح الجو المسير فجر الخميس من تنفيذ عملية هجومية في عاصمة العدو السعودي الرياض بأربع طائرات مسيرة".

وأضاف أن" العملية استهدفت مواقع حساسة ومهمة (لم يذكرها)، وكانت الإ صابة دقيقة".

وتابع "‏يأتي هذا الاستهداف في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على العدوان والحصار المتواصل على بلدنا".

وختم قائلا "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل السعودية أو التحالف العربي الذي تقوده حول بيان المتحدث العسكري للحوثيين.

ومساء الأربعاء، قال وزير الإعلام السعودي ماجد القصبي إن حل أزمة اليمن أولوية للمملكة لينعم الشعب اليمني بالسلام والاستقرار"، وفق ما نقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

واتهم القصبي جماعة الحوثي بأنها "قابلت مبادرة المملكة بمهاجمة المدنيين والقطاع النفطي (في السعودية) ".

وفي 22 مارس/آذ ار الماضي، أعلنت السعودية إطلاق مبادرة لحل الأزمة اليمنية تتضمن وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مطار صنعاء، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة (غرب)، واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة والحوثيين.

وردا على المبادرة، غرد متحدث الحوثيين، محمد عبد السلام، على "تويتر"، قائلا، إن "‏أي مواقف أو مبادرات لا تلحظ أن اليمن يتعرض لعدوان وحصار منذ 6 سنوات فهي غير جادة ولا جديد فيها"، دون إعلان موقف صريح.

ووسط أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، يشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعوم ين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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