منح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وسام قره باغ لكل من المدير التقني لشركة "بيكار" التركية سلجوق بيرقدار، ووالده المدير العامّ للشركة، وذلك تقديراً لجهودهما.

وأعلن سلجوق بيرقدار من حسابه في تويتر، منح الرئيس الأذربيجاني الوسام له، بعد الإنجازات التي حقّقتها الطائرات المسيرة دون طيار التي تنتجها الشركة التركية.

وكانت أذربيجان اشترت الطائرات المسيَّرة التي استخدمتها في حربها لتحرير قره باغ من شركة بيكار التركية، والتي كان لها الفضل الكبير في هزيمة أرمينيا وخضوعها لاتفاق وقف إطلاق النار وإعلان انسحابها من الأراضي المحتلة.