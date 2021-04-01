سياسة
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علييف يمنح مصنّعي المسيرات التركية وسام قره باغ
أعلن سلجوق بيرقدار، المدير التقني لشركة "بيكار" التركية المصنّعة للطائرات المسيرة، تسلُّمه وسام قره باغ من الرئيس الأذربيجاني، وذلك على خلفية النجاحات التي حقّقتها الشركة في مجال الطائرات المسيَّرة.
علييف يمنح مصنّعي المسيرات التركية وسام قره باغ
علييف منح مسؤولي الشركة التركية وسام قره باغ
1 أبريل 2021

منح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وسام قره باغ لكل من المدير التقني لشركة "بيكار" التركية سلجوق بيرقدار، ووالده المدير العامّ للشركة، وذلك تقديراً لجهودهما.

وأعلن سلجوق بيرقدار من حسابه في تويتر، منح الرئيس الأذربيجاني الوسام له، بعد الإنجازات التي حقّقتها الطائرات المسيرة دون طيار التي تنتجها الشركة التركية.

وكانت أذربيجان اشترت الطائرات المسيَّرة التي استخدمتها في حربها لتحرير قره باغ من شركة بيكار التركية، والتي كان لها الفضل الكبير في هزيمة أرمينيا وخضوعها لاتفاق وقف إطلاق النار وإعلان انسحابها من الأراضي المحتلة.

مصدر:TRT عربي
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