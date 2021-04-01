شهدت الأيام الماضية لهجة تصعيدية بين الأطراف المتنازعة في أزمة سد النهضة، مصر والسودان وإثيوبيا، قبل أسابيع قليلة من اعتزام إثيوبيا بدء عملية الملء الثانية للسد في يونيو/حزيران القادم.

فقد حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بحصة مصر في مياه النيل، مشدّداً: "نحن لا نهدّد، لكن لا أحد يستطيع أخذ نقطة مياه من مصر"، محذراً: "وإلا فستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد".

وبعد يوم من تصريحات السيسي، شهدت قاعدة مروي الجوية بالسودان مناورات "نسور النيل-2" بين عناصر مشتركة من القوات المصرية والسودانية، لقياس مدى استعداد الجانبين مجتمعَين لـ"مهاجمة أهداف معادية مفترَضة"، بعد اتفاقيات عسكرية ثنائية بينهما.

ورغم تأكيد جميع الأطراف ضرورة تجنُّب الخيار العسكري، والحرص على الوصول إلى "تفاوض بناء" يُنهي الأزمة سلمياً، فإن التصعيد الأخير يطرح تساؤلاً حول القوة العسكرية التي يمتلكها كل بلد على حدة.

إليكم مقارنة بين إمكانيات الجيوش الثلاثة، حسب آخر إحصائية لموقع "غلوبال فاير باور" العسكري عام 2021.

ويستخدم الموقع 50 عاملاً خاصّاً لتحديد مؤشر القوة لكل دولة، بينها القوة العسكرية والاقتصادية واللوجستية والجغرافية.

الجيش المصري:

يحتلّ الجيش المصري المرتبة 13 بين 140 دولة على مستوى العالم، حسب الإحصائية الأخيرة للموقع العسكري لعام 2021.

يبلغ تعداد الجنود في الجيش المصري مليوناً و330 ألف جندي، منهم 450 ألف جندي فاعل، و480 ألفاً قوات احتياط.

يمتلك السلاح الجوي المصري نحو 1053 طائرة حربية، تتضمن 250 طائرة مقاتلة، و88 طائرة هجومية، و11 طائرة للمهمات الخاصة، بالإضافة إلى 91 مروحية هجومية، وعدد من الطائرات المتنوعة الأخرى.

تحتل القوات البرية المصرية المرتبة السادسة عالمياً، وتمتلك نحو 3735 دبابة، و11 ألف مدرَّعة، و1235 راجمة صواريخ.

وتمتلك القوات البحرية المصرية 316 قطعة حربية متنوعة، تتضمن 9 فرقاطات وحاملتَي طائرات و8 غواصات و50 سفينة دورية، فيما تحتلّ مرتبة مرتفعة جداً في قوة الألغام البحرية، وهي المرتبة الثانية على مستوى العالم بامتلاكها 23 لغماً بحرياً.

وتبلغ ميزانية الدفاع المصرية نحو 10 مليارات دولار.

الجيش السوداني:

يحتل المرتبة 77 بين 140 دولة على مستوى العالم.

يبلغ تعداد الجنود 210 آلاف جندي، منهم 105 آلاف جندي فاعل، و85 ألف جندي في قوات الاحتياط.

يمتلك السلاح الجوي السوداني 190 طائرة حربية، تتضمن 45 مقاتلة، و38 طائرة هجومية، بالإضافة إلى 73 مروحية و43 مروحية هجومية.

أما القوات البرية السودانية فلديها 830 دبابة، و450 مدرعة، ولا تمتلك أي راجمات صواريخ.

وتمتلك القوات البحرية السودانية 18 قطعة بحرية، منها 10 سفن دورية، فيما تبلغ ميزانية الدفاع السوداني 4 مليارات دولار.

الجيش الإثيوبي:

يحتل الجيش الإثيوبي المرتبة 60 بين 140 دولة على مستوى العالم.

يبلغ تعداد الجنود في الجيش الإثيوبي 162 ألف جندي فقط، جميعهم فاعلون وليس فيه قوات احتياط.

يمتلك السلاح الجوي الإثيوبي 92 طائرة حربية، تتضمن 24 مقاتلة، و8 مروحيات هجومية، فيما لا تملك إثيوبيا أي طائرات حربية هجومية عدا المروحيات.

وتمتلك القوات البرية الإثيوبية 365 دبابة، و130 مدرعة فقط، بالإضافة إلى 180 راجمة صواريخ.

ولا تمتلك إثيوبيا أي قوات بحرية على الإطلاق، فيما تبلغ ميزانية الدفاع 520 مليون دولار فقط.