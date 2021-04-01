سياسة
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رقم قياسي جديد.. الصادرات التركية تزداد بنسبة 42.2% خلال مارس/آذار
أفادت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان بأن صادرات بلادها ارتفعت خلال مارس/آذار الماضي، بنسبة 42.2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، مسجلة بذلك مستوى قياسياً.
رقم قياسي جديد.. الصادرات التركية تزداد بنسبة 42.2% خلال مارس/آذار
الصادرات التركية ترتفع خلال مارس/آذار الماضي بنسبة 42.2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020 / Reuters
1 أبريل 2021

ارتفعت الصادرات التركية خلال مارس/آذار الماضي، بنسبة 42.2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، مسجلة بذلك مستوى قياسياً.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها وزيرة التجارة روهصار بكجان الخميس، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة.

وأوضحت أن العجز التجاري الخارجي تراجع بنسبة 15.2% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 2020 لينخفض من 13 مليار إلى 11 مليار دولار.

ولفتت إلى أن العجز التجاري الخارجي باستثناء الطاقة بلغ خلال الفترة نفسها 3 مليارات و925 مليون دولار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 15.3% مقارنة بالعام الماضي.

وقالت بكجان إن قيمة الصادرات التركية ازدادت بنسبة 17.3% خلال الربع الأول من عام 2021، لتصل إلى 50 ملياراً و23 مليون دولار، مسجلة مستوى قياسياً.

وأشارت إلى أن تركيا تخطت بذلك ربعين على التوالي حاجز الـ50 مليار دولار في الصادرات.

وأفادت بكجان بأن واردات تركيا خلال الربع الأول من 2021 زادت بنسبة 9.7% مقارنة بالربع نفسه من العام الفائت، لتبلغ 61 مليار دولار.

وبيّنت أن معدل الصادرات بالنسبة للواردات ارتفع 5.3 نقطة في الربع الأول مقارنة بالعام الفائت، ليبلغ 81.9%.

وأكّدت أن العجز التجاري تراجع خلال مارس/آذار الماضي بنسبة 14.2% مقارنة بالشهر نفسه من 2020، لينخفض من 5.5 مليار إلى 4.7 مليار دولار.

ونوّهت إلى أن العجز التجاري باستثناء الطاقة بلغ خلال الفترة نفسها 1.9 مليار دولار، مسجّلاً انخفاضاً بنسبة 39.2% مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت إلى أن صادرات مارس/آذار الماضي، زادت بنسبة 42.2% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بواقع 18 ملياراً و985 مليون دولار، مسجّلة رقماً قياسياً.

وكانت تركيا قد سجلت مستوى قياسياً في الصادرات على أساس شهري خلال ديسمبر/كانون الأول 2020، بلغ حينها 17 ملياراً و847 مليون دولار.

ولفتت إلى أن الواردات الشهرية زادت بنسبة 25.8% مقارنة بمارس/آذار 2020، لتبلغ 23 ملياراً و679 مليون دولار.

وذكرت أن معدل الصادرات بالنسبة للواردات ارتفع 9.2 نقطة في مارس/آذار مقارنة بالعام الفائت، ليصل إلى 80.2%.

وبيّنت أنهم مستمرون في إيصال المنتجات التركية إلى جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى النتائج الإيجابية رغم التأثيرات السلبية لوباء كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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