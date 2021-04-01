سياسة
2 دقيقة قراءة
تراجع السياحة الوافدة إلى دبي بنسبة 75.8% خلال شهر فبراير
إحصائيات رسمية تظهر تراجع السياحة الوافدة إلى إمارة دبي خلال فبراير/شباط الماضي، بنسبة 75.8% على أساس سنوي، مع استمرار مخاوف السفر بسبب فيروس "كورونا".
تراجع السياحة الوافدة إلى دبي بنسبة 75.8% خلال شهر فبراير
قطاع السياحة في دبي يتلقى ضربة كبيرة بسبب فيروس كورونا / Reuters
1 أبريل 2021

أظهرت إحصائيات رسمية، الخميس، تراجع السياحة الوافدة إلى إمارة دبي خلال فبراير/شباط الماضي، بنسبة 75.8% على أساس سنوي، مع استمرار مخاوف السفر بسبب فيروس "كورونا".

وأظهرت إحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (حكومية)، أن عدد السياح الوافدين خلال الفترة سجل 358 ألفاً و500 زائر، مقابل مليون و480 ألف زائر على أساس سنوي.

وحسب البيانات، جاءت الهند كأكبر الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي خلال فبراير، تليها المملكة المتحدة وروسيا وفرنسا ومصر.

وتلقى قطاع السياحة، شديد الأهمية للإمارة ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب، قبل أن تستأنف استقبال السياح اعتباراً من 7 يوليو/تموز الماضي، وسط تعاف بطيء بسبب المخاوف الصحية.

وحسب البيانات، انخفضت أعداد السياحة الوافدة بنسبة 75.2% إلى 810.2 ألف سائح بأول شهرين من العام الحالي، مقابل 3 ملايين و270 ألف بالفترة المقارنة من 2020.

كانت أعداد الزوار الأجانب لدبي قد انخفضت بنسبة 64% خلال 2020 إلى 5.51 مليون زائر، مقابل 16.73 مليون زائر بالعام السابق له.

وقبل كورونا كانت دبي (المقصد السياحي الأكثر شهرة في الإمارات) تستحوذ على 67% من أعداد السياح للدولة، في حين تبلغ حصة العاصمة (أبوظبي) 18%، وتتوزع النسبة المتبقية على باقي الإمارات.

وحسب توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية"، فإن صدى صدمات 2020 سيظل يتردد في اقتصاد إمارة دبي، ولن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا قبل العام 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us