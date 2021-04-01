حذر مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، الخميس، من أن القارة السمراء قد لا تحقق أهدافها في التلقيح ضد فيروس كورونا إذا استمر التأخير في الإمدادات من شركة هندية رئيسية مُصنِّعة.

وقال الدكتور جون نكنغاسونغ في مؤتمر صحفي، إن المسؤولين يأملون في أن تكون مشكلات معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح مؤقتة، وإلا "ستؤثر بالتأكيد على قدرتنا على التلقيح باستمرار".

وأضاف: "أريد وآمل أن يكون ذلك تأخيراً، وليس حظراً لأن عواقب ذلك قد تكون كارثية".

تلقت دول إفريقية أكثر من نصف 29.1 مليون جرعة لقاح حتى الآن جاءت من خلال مبادرة "كوفاكس" العالمية، التي تهدف إلى ضمان حصول البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على اللقاحات.

اعتمدت "كوفاكس" إلى حد بعيد على توزيع لقاح أسترازينيكا، لأنه أرخص ولا يتطلب سوى إجراءات تبريد عادية.

لكن معهد سيروم في الهند أعلن مؤخراً أن ما يصل إلى 90 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، المخصصة لكوفاكس في جميع أنحاء العالم، ستتأخر حتى نهاية أبريل/نيسان، في حين تكافح الحكومة الهندية مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.