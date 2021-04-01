أعلنت القوات الجوية النيجيرية، الخميس، اختفاء طائرة حربية تابعة لها كانت تشارك في القتال ضد جماعة "بوكو حرام" الإرهابية شمال شرقي البلاد.

وقال متحدث القوات الجوية إدوارد جابكويت، في بيان، إن الطائرة الحربية فقدت الاتصال بالرادار شمال شرقي إقليم بورنو (شمال شرق) حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً الأربعاء (16:08 ت.غ).

وأضاف البيان أن الطائرة المقاتلة، من طراز "ألفا"، كانت جزءاً من عمليات مكافحة التمرد في المنطقة الشمالية الشرقية، التي دمرتها الهجمات المستمرة من قبل مقاتلي "بوكو حرام".

وأوضح جابكويت أن "تفاصيل مكان الطائرة أو السبب المحتمل لفقدان الاتصال بها ما زالت غير واضحة، وسيتم الإعلان عنها فور توفرها"، دون أن يوضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وأكد البيان استمرار جهود البحث والإنقاذ عن الطائرة المفقودة.

يأتي هذا الحادث بعد شهر من تحطم طائرة تابعة للقوات النيجيرية في مطار العاصمة أبوجا، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص السبعة الذين كانوا على متنها.

ومنذ العام 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.

كما بدأ التنظيم منذ 2015، شنّ هجمات في الدول المجاورة مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.

و"بوكو حرام" هو تنظيم نيجيري مسلح، تأسس في يناير/كانون الثاني 2002، ويدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع الولايات، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية، وأعلن في مارس/ آذار 2015 ارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي.