بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع نظيره الأمريكي لويد أوستن الخميس، ملفات أمنية إقليمية وسبل التعاون الثنائي في المجال الدفاعي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية بأن المباحثات بين أقار وأوستن جرت خلال اتصال هاتفي.

وأضاف البيان أن الوزيرين أكّدا أهمية العلاقات الاستراتيجية، وتطوير وجهة نظر مشتركة حيال الأمن الإقليمي والعالمي.

فيما شدد الوزيران على ضرورة حل المشكلات بما يتوافق مع روح الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين.

وجدد أقار وأوستن التزام بلديهما علاقات التعاون والتنسيق الوثيق في إطار تعزيز العلاقات الثنائية العسكرية.

وقدّم أقار التهاني مجدداً لنظيره الأمريكي لتوليه منصب وزير الدفاع في الإدارة الأمريكية الجديدة في يناير/كانون الثاني الماضي.