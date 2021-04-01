نشرت وزارة الدفاع التركية، الخميس، مشاهد من مناورات "درع البحر-21" التي انطلقت في 19مارس/آذار الماضي في رومانيا، بمشاركة عدد من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وشارك في المناورات التي استضافتها رومانيا في البحر الأسود واستمرت حتى 29مارس/آذار الماضي، كل من تركيا والولايات المتحدة واليونان وبولندا وإسبانيا وبلغاريا بالإضافة إلى رومانيا.

وعرضت الوزارة عبر حسابها على تويتر لقطات متنوعة من المناورات، ومشاركة الفرقاطة التركية ( TCG KEMALREİS)، العاملة ضمن"مجموعة المهام البحرية الدائمة لحلف الناتو2"، في المناورات.

وأرفقت الوزارة تغريدتها بصور تُظهر جانباً من سفن الدول المشاركة في المناورات.