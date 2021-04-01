سياسة
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شاهد| مناورات "درع البحر-21" في رومانيا بمشاركة تركية
نشرت وزارة الدفاع التركية، الخميس، مشاهد من مناورات "درع البحر-21" التي انطلقت في 19مارس/أذار الماضي في رومانيا، بمشاركة عدد من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".
شاهد| مناورات "درع البحر-21" في رومانيا بمشاركة تركية
مشاركة الفرقاطة التركية ( TCG KEMALREİS) في المناورات / وزارة الدفاع التركية
1 أبريل 2021

نشرت وزارة الدفاع التركية، الخميس، مشاهد من مناورات "درع البحر-21" التي انطلقت في 19مارس/آذار الماضي في رومانيا، بمشاركة عدد من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وشارك في المناورات التي استضافتها رومانيا في البحر الأسود واستمرت حتى 29مارس/آذار الماضي، كل من تركيا والولايات المتحدة واليونان وبولندا وإسبانيا وبلغاريا بالإضافة إلى رومانيا.

وعرضت الوزارة عبر حسابها على تويتر لقطات متنوعة من المناورات، ومشاركة الفرقاطة التركية ( TCG KEMALREİS)، العاملة ضمن"مجموعة المهام البحرية الدائمة لحلف الناتو2"، في المناورات.

وأرفقت الوزارة تغريدتها بصور تُظهر جانباً من سفن الدول المشاركة في المناورات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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