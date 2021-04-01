سياسة
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دهسه مرتين وضربه.. ما قصة الفيديو الذي أشعل وسائل التواصل في السعودية؟
الشرطة السعودية تلقي القبض على سائق سيارة في العاصمة الرياض، دهس أحد المشاة بسيارته عن عمد وفق تأكيد السلطات الأمنية في المملكة، بعد أن تداول مغردون سعوديون مقطع فيديو يظهر حادثة الدهس المروعة.
دهسه مرتين وضربه.. ما قصة الفيديو الذي أشعل وسائل التواصل في السعودية؟
الشرطة السعودية تلقي القبض على سائق سيارة في العاصمة الرياض دهس أحد المشاة عن عمد
1 أبريل 2021

ألقت الشرطة السعودية، الخميس، القبض على سائق سيارة في العاصمة الرياض، دهس أحد المشاة بسيارته عن عمد وفق تأكيد السلطات الأمنية في المملكة.

وتداول مغردون سعوديون مقطع فيديو يُظهر حادثة دهس مروعة في أحد شوارع الرياض.

ويظهر في أول الفيديو، الذي نشر لأول مرة الأربعاء، سيارة تصطدم بأحد المشاة، ثم نزول قائد السيارة نحو الضحية الملقى على الأرض.

ويظهر المتهم وهو يركل المجني عليه، قبل أن يسحبه إلى وسط الشارع، ويدهسه بسيارته، قبل أن يفر هارباً.

ولم تمر ساعات عقب تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أعلنت شرطة الرياض القبض على الجاني.

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه جرى القبض على المتهم، وهو في العقد الرابع من عمره، مشيراً إلى أنه ارتكب الحادث تحت تأثير مادة مسكرة.

وقال الكريديس، "بالإشارة إلى مقطع الفيديو، الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص اعتدى على آخر بدهسه عمداً والاعتداء عليه بعد ذلك ودهسه مرة أخرى ما تسبب في وفاته، فقد تمكنت الجهات الأمنية، من تحديد هوية الجاني والقبض عليه".

ووصف البيان الجاني بأنه "مواطن في العقد الرابع من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني ترصد للمجني عليه نتيجة خلاف بينهما، وأنه كان تحت تأثير المسكر أثناء ارتكابه الجريمة".

وأضاف البيان أنه جرى ضبط مادة مسكرة في سيارة الجاني، وقد جرى وقفه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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