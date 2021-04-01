سياسة
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هنية يطلب مساعدة أردوغان لإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الضغط على إسرائيل؛ لعدم تعطيل الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.
هنية يطلب مساعدة أردوغان لإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة
هنية استعرض خلال الاتصال مع أردوغان آخر التطورات المتعلقة بالواقع السياسي الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بتطورات العملية الانتخابية / AA
1 أبريل 2021

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الضغط على إسرائيل؛ لعدم تعطيل الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية، الخميس، مع الرئيس التركي، حسب بيان صدر عن حركة "حماس".

وقالت الحركة إن هنية "استعرض خلال الاتصال آخر التطورات المتعلقة بالواقع السياسي الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بتطورات العملية الانتخابية والانتهاء من تقديم القوائم للجنة الانتخابات المركزية".

وحسب البيان، "دعا هنية الرئيس التركي للضغط على الاحتلال لعدم القيام بتعطيل العملية الانتخابية في القدس أو التدخل في مجرياتها".

وطلب هنية من الرئيس التركي مشاركة بلاده في عملية الرقابة على الانتخابات الفلسطينية.

وشدد على أن "القدس جزء رئيس في الانتخابات ترشحاً وانتخاباً".

وأغلقت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فجر الخميس، باب الترشح للانتخابات التشريعية بعد 12 يوماً على بدء استقبال هذه الطلبات.

وحسب اللجنة، قدمت 36 قائمة، طلبات لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

ووفق مرسوم رئاسي فلسطيني ستجرى الانتخابات التشريعية يوم 22 مايو/أيار القادم، والرئاسية في 31 يو ليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب من العام الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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