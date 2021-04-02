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وزير الدفاع التركي يبحث هاتفياً مع نظيره الأمريكي ملفات أمنية وإقليمية، وهنية يطلب مساعدة أردوغان لإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

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وزير الدفاع التركي يبحث هاتفياً مع نظيره الأمريكي ملفات أمنية وإقليمية

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع نظيره الأمريكي لويد أوستن الخميس، ملفات أمنية إقليمية وسبل التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. [TRT عربي]

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية بأن المباحثات بين أقار وأوستن جرت خلال اتصال هاتفي. [TRT عربي]

وأضاف البيان أن الوزيرين أكّدا أهمية العلاقات الاستراتيجية، وتطوير وجهة نظر مشتركة حيال الأمن الإقليمي والعالمي، فيما شدد الوزيران على ضرورة حل المشكلات بما يتوافق مع روح الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين. [الأناضول]

هنية يطلب مساعدة أردوغان لإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الضغط على إسرائيل لعدم تعطيل الانتخابات في مدينة القدس المحتلة. [TRT عربي]

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية الخميس، مع الرئيس التركي، حسب بيان صدر عن حركة حماس. [TRT عربي]

وقالت الحركة إن هنية "استعرض خلال الاتصال آخر التطورات المتعلقة بالواقع السياسي الفلسطيني، بخاصة في ما يتعلق بتطورات العملية الانتخابية والانتهاء من تقديم القوائم للجنة الانتخابات المركزية". [TRT عربي]