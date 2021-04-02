سياسة
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تركيا تبتكر لقاحاً بخاخاً يثبت فاعليته ضد سلالة كورونا البريطانية
أعلنت شركة مصنعة للقاح التركي البخاخ فاعليته ضد السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا. وبدأت التجارب على اللقاح في فبراير/شباط 2020، وحتى الآن اجتازت كل الاختبارات وفق المعايير الدولية.
تركيا تبتكر لقاحاً بخاخاً يثبت فاعليته ضد سلالة كورونا البريطانية
لقاح تركي يثبت فاعليته ضد سلالة كورونا البريطانية / Reuters
2 أبريل 2021

أعلنت شركة مصنعة للقاح تركي فاعليته ضد السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول أدلى بها يونس إمره دلي، عضو مجلس إدارة شركة "نانوغرافي"، التي تشرف عليها جامعة الشرق الأوسط التقنية التركية.

والأربعاء أعلنت تركيا دخول لقاح مطور محلياً لمكافحة كورونا، قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات، لينتقل إلى مرحلة التجارب السريرية.

وأكد إمره دلي، أنّ التجارب المخبرية على اللقاح التركي البخاخ، بدأت في فبراير/شباط 2020، وحتى الآن اجتاز كل الاختبارات وفق المعايير الدولية.

وأضاف أن اللقاح أثبت فاعليته ضد السلالة البريطانية المتحورة من كورونا.

وحسب بيان لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، فإن اللقاح المُصنَّع محلياً، في إطار مشروع عمل مشترك بين جامعة "الشرق الأوسط التقنية" وجامعة "بيلكنت"، اجتاز جميع المراحل المخبرية بنجاح.

ويتميز اللقاح التركي بأنه يحارب كورونا، عبر تقنية الجزيئات المشابهة للفيروسات (VLP)، التي قُبلَت كطريقة لقاح مبتكرة في جميع أنحاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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