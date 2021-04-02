حقق سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا في الربع الأول من 2021، نمواً بنسبة 59.7%، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

جاء ذلك في تقرير سنوي لجمعية موزعي السيارات التركية "ODD" (غير حكومية) حول تقييم سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة خلال فترة يناير/كانون الثاني- مارس/آذار من العام 2021.

وأوضح التقرير، أن إجمالي السيارات والمركبات التجارية الخفيفة المباعة خلال الفترة المذكورة، بلغ 198 ألفاً و660 مركبة.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات 156 ألفاً و464 سيارة مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 57% مقارنة بـ2020، فيما بلغ إجمالي مبيع السيارات التجارية الخفيفة 42 ألفاً و196، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 70.3% مقارنة بـ2020.

وحقق سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في مارس/آذار الماضي زيادة في المبيعات بنسبة 92.8% مقارنة بمارس/آذار 2020، مسجلة 96 ألفاً و428.