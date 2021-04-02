سياسة
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تركيا.. ارتفاع مبيعات السيارات والمركبات الخفيفة مقارنة بالعام الماضي
ذكر تقرير صادر عن جمعية موزعي السيارات التركية "ODD" أن سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا حقق نمواً بنسبة 59.7% في الربع الأول من 2021، مقارنة بالفترة نفسها من 2020. وأوضح أن إجمالي السيارات والمركبات المباعة بلغ 198 ألفاً و660 مركبة.
تركيا.. ارتفاع مبيعات السيارات والمركبات الخفيفة مقارنة بالعام الماضي
بلغ إجمالي مبيعات السيارات 156 ألفا و464 سيارة مسجلا بذلك نموا بنسبة 57% مقارنة بـ2020 / AA
2 أبريل 2021

حقق سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا في الربع الأول من 2021، نمواً بنسبة 59.7%، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

جاء ذلك في تقرير سنوي لجمعية موزعي السيارات التركية "ODD" (غير حكومية) حول تقييم سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة خلال فترة يناير/كانون الثاني- مارس/آذار من العام 2021.

وأوضح التقرير، أن إجمالي السيارات والمركبات التجارية الخفيفة المباعة خلال الفترة المذكورة، بلغ 198 ألفاً و660 مركبة.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات 156 ألفاً و464 سيارة مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 57% مقارنة بـ2020، فيما بلغ إجمالي مبيع السيارات التجارية الخفيفة 42 ألفاً و196، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 70.3% مقارنة بـ2020.

وحقق سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في مارس/آذار الماضي زيادة في المبيعات بنسبة 92.8% مقارنة بمارس/آذار 2020، مسجلة 96 ألفاً و428.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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