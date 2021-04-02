سياسة
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بدء بناء الوحدة الرابعة من "آق قويو" النووية التركية مطلع 2022
تعتزم تركيا البدء في بناء الوحدة الرابعة من محطة آق قويو النووية مطلع عام 2022،  وتبلغ تكلفة المشروع الضخم حوالي 20 مليار دولار أمريكي؛ ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة.
بدء بناء الوحدة الرابعة من "آق قويو" النووية التركية مطلع 2022
تبلغ تكلفة مشروع محطة "آق قويو" للطاقة النووية نحو 20 مليار دولار أمريكي / AA
2 أبريل 2021

كشف سيرغي بوتسكيخ، نائب أول مدير عام محطة "آق قويو" للطاقة النووية بولاية مرسين جنوبي تركيا، أنهم يعتزمون بدء بناء الوحدة الرابعة من المحطة مطلع عام 2022.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأناضول، في ذكرى انطلاق مشروع آق قويو النووي، بمشاركة من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في 3 أبريل/نيسان 2018.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2010، وقعت تركيا وروسيا اتفاقاً للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم حوالي 20 مليار دولار أمريكي؛ ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة.

وفي تصريحات سابقة، قال بوتسكيخ، "نعرف مدى أهمية حلول عام 2023 بالنسبة لتركيا إذ يتزامن مع مئوية تأسيس الجمهورية، لذلك نعمل على الانتهاء من أعمال البناء لتشغيل الوحدة الأولى من المحطة النووية في هذا العام."

وستولد محطة "آق قويو" للطاقة النووية، 35 مليار كيلو واط/ساعة من الطاقة الكهربائية سنوياً. وستوفر 10% من حاجة تركيا إلى الكهرباء "وستبدأ بإنتاج الطاقة في 2023، مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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