سياسة
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تركيا وأذربيجان توقعان مذكرة تفاهم في مجال التجارة الإلكترونية
وقعت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، مع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف،  في العاصمة باكو، مذكرة تفاهم في مجال التجارة الإلكترونية بين البلدين.
تركيا وأذربيجان توقعان مذكرة تفاهم في مجال التجارة الإلكترونية
لفتت وزيرة التجارة التركية إلى أن التعاون الاقتصادي المتنامي بين أذربيجان وتركيا، سيعزز من التفاعل مع الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى / AA
2 أبريل 2021

وقعت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، مع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، مذكرة تفاهم في مجال التجارة الإلكترونية بين البلدين.

وجرى توقيع المذكرة الجمعة، في العاصمة باكو، بحضور رؤساء المنظمات وعالم الأعمال من كلا البلدين.

وأوضحت بكجان في كلمة لها، أن البلدين مستمران في تعزيز علاقاتهما والاستثمار للمستقبل في مختلف المجالات المبتكرة مثل التجارة الإلكترونية.

وأضافت أن "هدفنا تحويل مذكرة التفاهم إلى اتفاقية شراكة اقتصادية رقمية، وسنبدأ مباشرة في العمل نحو هذا الاتجاه".

وأشارت إلى أن دخول اتفاقية التجارة التفضيلية حيز التنفيذ والفرص التي جلبها الانتصار في إقليم "قره باغ" سيخلق حاجة للنظر إلى العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية برؤية استراتيجية جديدة.

ولفتت إلى أن التعاون الاقتصادي المتنامي بين أذربيجان وتركيا، سيعزز من التفاعل مع الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى.

بدوره، قال جباروف، إن بلاده تعتزم توسيع علاقاتها التجارية مع أنقرة، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لتوسيع نطاق اتفاقية التجارة التفضيلية.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تراجعاً بنسبة 8% العام الماضي بسبب جائحة كورونا، مسجلاً 4.2 مليارات دولار.

وذكر جباروف أن أكثر من 4200 شركة تركية تعمل في أذربيجان، وأن أكثر من 300 مناقصة حكومية بقيمة 16.3 مليار دولار فازت بها الشركات التركية وباتت رائدة في مجالاتها.

وأكد أن بلاده ستعطي الأولوية للشركات التركية في تنمية المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني، موضحاً أن تلقي العديد من الطلبات من الشركات التركية سيكون أمراً مرحباً به.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أُجبرت أرمينيا على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار إثر نصر حققته أذربيجان في عملية عسكرية لتحرير "قره باغ" استمرت 44 يوماً، بعد قرابة 3 عقود من احتلاله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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