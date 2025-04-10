وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيَّرة إسرائيلية نفَّذت غارتين متتاليتين استهدفت بهما حفّاراً وجرَّافة، في بلدة عيتا الشعب الحدودية.

وقالت الوكالة: "المسيَّرة استهدفت بالصاروخ الأول الجرَّافة، والصاروخ الثاني استهدفت به الحفار، وذلك في الحي الجنوبي للبلدة".

وأشارت إلى أن الاستهداف تزامن مع تحليقٍ للمروحيات الاستطلاعية الإسرائيلية في سماء المنطقة.

ورأت الوكالة أن القصف على عيتا الشعب يعد "خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار" المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وفي وقت سابق الخميس، أطلقت قوات إسرائيلية النار على سيارة في قرية الوزاني جنوبي لبنان، دون وقوع إصابات، وفق الوكالة ذاتها.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار في لبنان، ارتكبت إسرائيل أكثر من 1440 خرقاً له، ما خلّف نحو 125 قتيلاً و371 جريحاً على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافاً لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لتنفذ انسحاباً جزئياً وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحوَّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافةً إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.