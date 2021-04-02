سياسة
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نحو العالمية.. "Getir" التركية تتوسع في السوق الأوروبية
تسعى شركة (Getir) التركية الناشئة للتوصيل السريع للمشتريات، لتوسيع أسواقها الخارجية خاصة في أوروبا، بعد أن بدأت عملها بالفعل في بريطانيا. وتخطط Getir لإطلاق خدماتها في ألمانيا وفرنسا وهولندا، خلال الفترة المقبلة.
نحو العالمية.. "Getir" التركية تتوسع في السوق الأوروبية
"Getir" التركية تتوسع في السوق الأوروبية / AA
2 أبريل 2021

تسعى شركة (Getir) التركية الناشئة للتوصيل السريع للمشتريات، لتوسيع أسواقها الخارجية خاصة في أوروبا، بعد أن بدأت عملها بالفعل في بريطانيا.

وتخطط Getir لإطلاق خدماتها في ألمانيا وفرنسا وهولندا، خلال الفترة المقبلة.

وبلغت قيمة الشركة التركية نحو 2.6 مليار دولار، لتصبح بذلك ثاني شركة توصف بأنّها "أحادية القرن" (Unicorn) في تركيا، وهو مصطلح اقتصادي يُطلق على الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار.

وقال تونجاي توتيك الشريك المؤسس في Getir، إن الشركة ستواصل الانتشار في القارة الأوروبية بعد بريطانيا ، وأضاف "نحن نستهدف حالياً ألمانيا وفرنسا وهولندا. لقد بدأنا عمليات الشراء التجارية هناك، ويستمر بحثنا عن المستودعات."

وأضاف توتيك "في وقت قصير جداً، سنرىGetir في هذه البلدان الثلاثة تحت اسم" Getir".

وقبل نحو شهرين، دشنت Getir أولى خطواتها نحو الأسواق العالمية، من خلال تقديم خدماتها الأولى خارج تركيا في العاصمة البريطانية لندن.

ويعمل التطبيق المعتمد على فكرة التوصيل خلال نحو 10دقائق، حالياً في نحو 10مدن في تركيا، بما في ذلك إسطنبول والعاصمة أنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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