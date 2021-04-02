سياسة
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شارة قيادة ألقاها رونالدو غاضباً تباع بأكثر من 75 ألف دولار.. ما القصة؟
اشترت شركة مراهنات في مزاد خيري، شارة قيادة، ألقاها كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال غاضباً على الأرض بعدما قرر الحكم عدم احتساب هدف سجله أمام صربيا في تصفيات كأس العالم، "لأسباب إنسانية".
شارة قيادة ألقاها رونالدو غاضباً تباع بأكثر من 75 ألف دولار.. ما القصة؟
اشترت شركة موتسارت الصربية شارة القيادة في مزاد خيري للمساعدة في إجراء جراحة لطفل صربي لإنقاذ حياته / AFP
2 أبريل 2021

اشترت شركة مراهنات شارة قيادة، ألقاها كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال غاضباً على الأرض بعدما قرر الحكم عدم احتساب هدف سجله أمام صربيا في تصفيات كأس العالم مطلع الأسبوع، في مزاد خيري للمساعدة في إجراء جراحة لطفل صربي لإنقاذ حياته.

وقالت شركة موتسارت الصربية في بيان اليوم الجمعة إنها دفعت 7.5 مليون دينار (75.150 دولار) لشراء الشارة التي احتفظ بها رجل إطفاء في ملعب رد ستار.

وأضافت "قررنا المشاركة في المزاد لأسباب إنسانية".

"الهدف هو مساعدة الطفل جافريلو ديورديفيتش وكذلك زيادة الوعي بضرورة التكاتف في هذه المواقف".

وعرض رجل الإطفاء ديوردي فوكيسفيتش ورفاقه في إدارة الإطفاء في بلجراد الشارة للبيع في مزاد خيري لجمع أموال لعلاج طفل صربي يبلغ من العمر ستة أشهر يعاني من ضمور عضلي في العمود الفقري.

وقال فوكيسفيتش لرويترز يوم الخميس "انتابت نوبة غضب رونالدو وألقى الشارة فسقطت بجواري مباشرة".

وغادر رونالدو (36 عاماً) الملعب غاضباً يوم السبت الماضي قبل ثوان من صفارة النهاية بعد حرمانه من هدف واضح في نهاية مثيرة للجدل للمباراة ضد صربيا التي عوضت تأخرها بهدفين لتنتزع التعادل 2-2.

وثار رونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أبعد ستيفان ميتروفيتش مدافع صربيا محاولته بعد أن تجاوزت خط المرمى، وأشار الحكم الهولندي داني ماكيلي باستمرار اللعب في ظل عدم وجود نظام حكم الفيديو المساعد لمراجعة القرار.

وألقى رونالدو شارة القيادة أرضاً قبل أن يغادر الملعب ويتجه إلى غرفة الملابس قبل ثوان من صفارة النهاية في مواجهة مثيرة بالمجموعة الأولى.

ويلجأ الكثير من المواطنين في صربيا لجمع أموال لأغراض خيرية عبر المزادات لمساعدة مرضى على العلاج في الخارج عندما يتعذر الحصول على علاج مناسب في البلاد.

وقال فوكيسفيتش إنه على أتم استعداد لبيع أي تذكارات يستطيع جمعها من اللاعبين لمساعدة والدَي الطفل المريض جافريلو ديورديفيتش على جمع 2.5 مليون يورو للعلاج.

وقال "وافق الجميع على تخصيص أموال الشارة كلها لجافريلو".

وفي قرية كوميتش بوسط صربيا قالت نيفينا والدة جافريلو إن الأسرة تلقت حتى الآن تبرعات بنحو 500 ألف يورو.

وأضافت أن أموال شارة رونالدو ستكون مساهمة كبيرة.

وقالت "لم نصدق أن بعض الأشخاص الذين لا يعرفوننا سيبيعون شارة القيادة في مزاد لمساعدة طفلنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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