قال مجلس السيادة السوداني، إن رئيسه عبدالفتاح البرهان، تلقى الجمعة، دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة تركيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه البرهان مع الرئيس أردوغان، حسب بيان لمجلس السيادة.

وذكر البيان أن البرهان تلقى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا، دون تحديد موعد.

ووفق البيان، استعرض الطرفان مسيرة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه أكد أردوغان، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع السودان، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وفق البيان.

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن أردوغان، بحث مع البرهان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي أكدت تركيا والسودان أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومذكرات التفاهم وآليات التعاون المشترك.

وشملت الاتفاقيات التي تمت في 2017، التعاون في المجال الزراعي والصناعي والتجاري إلى جانب اتفاقية في مجال صناعة الحديد والصلب، وفي مجالات التنقيب واستكشاف الطاقة، وأخرى مرتبطة بتطوير استخراج الذهب.

كما تضمنت مذكرات تفاهم للتعاون في إنشاء صوامع للغلال والخدمات الصحية ومجال التوليد الحراري والكهربائي، وكذلك في مجال التعليم.

وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطوراً خلال العقدين الماضيين، وتحديداً منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، الذي وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكاً واسعاً منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر/كانون الأول 2017 حيث وقّع البلدان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.