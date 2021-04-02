سياسة
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حادثة جديدة.. سيارة تقتحم مبنى الكونغرس الأمريكي وتصيب ضابطَي شرطة
أصيب شرطيان إثر اقتحام سيارة لأحد حواجز مبنى الكونغرس الأمريكي، فيما قتل سائق السيارة التي اقتحمت الحاجز متأثراً بجراحه.
حادثة جديدة.. سيارة تقتحم مبنى الكونغرس الأمريكي وتصيب ضابطَي شرطة
الاقتحام أدى إلى إصابة رجلي شرطة / Reuters
2 أبريل 2021

أصيب ضابطان من شرطة الكونغرس الأمريكي "الكابيتول"، الجمعة، إثر اصطدام سيارة بأحد حواجز المبنى.

وقالت شرطة "الكابيتول"، في تصريحات صحفية، إنه "جرى نقل الضابطين إلى المستشفى، إضافة إلى منفذ الهجوم "، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وأعلنت الشرطة مقتل منفذ الهجوم متأثراً بجراحه.

وأضاف مسؤولون، لم تجرِ تسميتهم، أن مهاجم مبنى الكابيتول "كان مسلحاً بسكين".

ولا يسمح بدخول الحاجز المستهدف بعملية الدهس، لغير الحاصلين على ترخيص، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، نقلت الوكالة الأمريكية عن مصدر أمني، قوله إنه "جرى إطلاق النار على سائق السيارة التي دهست حاجز الشرطة"، وهو ربما ما يفسر سماع شهود عيان إطلاق نار في محيط مبنى الكابيتول.

وفي وقت سابق، أغلقت الشرطة الأمريكية، مبنى الكونغرس على خلفية "تهديد خارجي".

وقالت شرطة "الكابيتول"، في بيان، إنه جرى إغلاق "جميع المباني وإبلاغ جميع الموظفين بالبقاء في أماكن وجودهم"، لافتة إلى أنه جرى منع حركة الدخول والخروج من محيط المبنى.

ولم تعلن الشرطة حتى الساعة، مزيداً من التفاصيل حول الحادث أو دوافعه، كما لم تكشف عن طبيعة إصابات الضابطين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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