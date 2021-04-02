وقع مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، الجمعة، اتفاقاً مع شركة "هس" اليابانية للسياحة، لتنفيذ أول مشروع "رحلة سياحية بقطار فاخر" في البلاد، بقيمة 40 مليون يورو.

وشارك في مراسم التوقيع التي جرت بمدينة إسطنبول، مدير مكتب الاستثمار أحمد بوراك داغلي أوغلو، ومدير شركة "هس" فرع تركيا، إمره أوزكور.

ويهدف المشروع، الذي ستديره الشركة اليابانية بفرعها في تركيا، إلى إنشاء خط سكة حديد "سياحي فاخر"، يربط مدينتي كابادوكيا وإسطنبول، كمرحلة أولى، يلي ذلك مدن أخرى.

وقال أوزكور، خلال مراسم التوقيع، إن هذا المشروع كان أشبه بالحلم بالنسبة إلينا، واليوم نخطو أولى خطوات تحقيقه على أرض الواقع، ليدخل حيز العمل بنهاية العام الجاري.

وأضاف أن "هيس" تعد واحدة من أكبر 10 شركات سفر في العالم، وتمتلك فروعاً في أكثر من 70 دولة.

وأوضح أن التكلفة المبدئية للمشروع في مرحلته الأولى، تقدر بـ40 مليون يورو، ليستهدف 200 ألف سائح سنوياً، بدخل يتوقع أن يبلغ مليار يورو.

من جانبه، أعرب داغلي أوغلو، خلال المراسم، عن دعمه الكامل للمشروع الذي سيساهم بشكل كبير في تعزيز السياحة الداخلية، وجذب الزوار الأجانب.

وأكد أن افتتاح خط كابادوكيا ـ إسطنبول، سيضيف ديناميكية جديدة لسوق العمل في تركيا، وهو ما سيكون له أثر كبير على زيادة نسبة التوظيف.