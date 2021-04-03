سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 3 أبريل/نيسان 2021
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خلاصات من TRT عربي: 3 أبريل/نيسان 2021
الولايات المتحدة تقول إنها منفتحة على حوار مباشر مع إيران / Reuters
3 أبريل 2021

أهم الأحداث:

الولايات المتحدة تقول إنها منفتحة على حوار مباشر مع إيران، ومجلس الشيوخ الفرنسي يقرر إدراج بند عدم إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة للأجانب الذين "يعارضون صراحة مبادئ الجمهورية".

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"دون محادثات مباشرة".. واشنطن وطهران تؤكدان المشاركة في اجتماع فيينا

أكدت الولايات المتحدة الجمعة أنها ستشارك في اجتماع الأسبوع المقبل في فيينا لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدة أنها "منفتحة" على عقد محادثات "مباشرة" مع طهران. [TRT عربي]

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "لا نتوقع تحقيق اختراق فوراً إذ ستكون أمامنا محادثات صعبة. لكننا نعتقد أن هذه خطوة مفيدة إلى الأمام". [TRT عربي]

وأضاف: "لا نتوقع حالياً بأن تجري محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار هذه العملية، لكن الولايات المتحدة منفتحة على الأمر". [TRT عربي]

الشيوخ الفرنسي: لا إقامات للأجانب الذين يعارضون "مبادئ الجمهورية"

قرر مجلس الشيوخ الفرنسي إدراج بند عدم إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة للأجانب الذين يعيشون في البلاد، و"يعارضون صراحة مبادئ الجمهورية" ضمن ما يسمى بمشروع قانون "مكافحة الانفصالية". [TRT عربي]

وبينما تتواصل المناقشات حول مشروع القانون، المثير للجدل والذي يعتبره رافضوه أنه "يستهدف المسلمين"، اقترح حزب الجمهوريين من يمين الوسط (LR) إضافة هذه المادة الجديدة إلى مشروع القانون. [TRT عربي]

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على إدراج البند في مشروع القانون. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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