سياسة
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الجدل يتواصل.. 30 حالة إصابة بتجلط دموي في بريطانيا بسبب لقاح أسترازينيكا
وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا تحدد 30 حالة من حالات حدوث تجلط دموي نادر بعد استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بزيادة 25 حالة عمَّا أفادت به الوكالة سابقاً.
الجدل يتواصل.. 30 حالة إصابة بتجلط دموي في بريطانيا بسبب لقاح أسترازينيكا
سبعة ممَّن تلقوا لقاح أسترازينيكا توفوا بعد تسجيل حالات تجلط الدم النادرة / AA
3 أبريل 2021

قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا إنها حددت 30 حالة من حالات حدوث تجلط دموي نادر بعد استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بزيادة 25 حالة عمَّا أفادت به الوكالة سابقاً.

وأضافت الوكالة أنها لم تتلق أي تقارير عن حدوث تجلط بعد استخدام اللقاح الذي تصنعه شركتا بايونتيك وفايزر.

وقالت الوكالة الجمعة لصحيفتي فاينانشال تايمز وغارديان إن سبعة ممَّن تلقوا لقاح أسترازينيكا توفوا بعد تسجيل حالات تجلط الدم النادرة.

وأكدت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية والوكالة الأوروبية للأدوية ومنظمة الصحة العالمية أن فوائد اللقاح في الوقاية من كوفيد-19 تفوق بكثير أي خطر محتمل للإصابة بجلطات الدم.

وتفرض بعض الدول قيوداً على استخدام لقاح أسترازينيكا بينما استأنفت دول أخرى التطعيم مع استمرار التحقيقات في تقارير عن حدوث جلطات دموية نادرة وأحياناً شديدة.

وخلال مارس/آذار الماضي، دفعت تقارير حول تجلط دموي غير اعتيادي (لا سيما في الرأس) بعض الدول الأوروبية إلى تعليق استخدام "أسترازينيكا" لفترة معينة لدى جميع الفئات العمرية.

غير أن تقريراً لوكالة الأدوية الأوروبية، صدر بعد إجراء تقييم، كشف أن فعالية اللقاح أكثر من أضراره، وأوصى بإعادة استخدامه.

واستأنفت معظم دول الاتحاد الأوروبي استخدام لقاح "أسترازينيكا" في 19 مارس/آذار الماضي، لكن بعضها ما تزال تمنع إعطاءه لفئات عمرية معينة، فيما تعلن ولايات أوروبية بين حين وآخر عن منع التطعيم به، وسط استمرار المخاوف بشأنه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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