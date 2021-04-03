ذكرت وسائل إعلام في هاييتي الجمعة، أن مسلحين خطفوا قسّاً وثلاثة آخرين خلال مراسم كنسية كانت تُبث على الهواء على فيسبوك، مع انتشار اللقطات التي تظهر عملية الخطف على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر في اللقطات المصورة رجل يحمل بندقية يقتاد اثنين من أفراد كورال في أثناء غناء ترانيم داخل كنيسة.

وقالت صحيفة ميامي هيرالد إن الحادث الذي بُث على فيسبوك ويوتيوب مساء الخميس، وقع في كنيسة في ديكيني بضواحي العاصمة بورت أو برنس.

وقال شخص لصحيفة ميامي هيرالد إن ما بين ثمانية وعشرة مسلحين وصلوا في مركبتين و اختطفوا القس وثلاثة آخرين، بينهم عازف بيانو.

ونقلت صحيفة ميامي هيرالد عنه قوله: "إذا حدث هذا فإن كل شيء بات ممكناً في البلاد، لأنه لا يوجد احترام لأي مؤسسة سواء كانت كنيسة أو مدرسة".

وتشهد هاييتي أعمال عنف متصاعدة في السنوات الأخيرة، لا سيما حوادث الخطف من أجل الحصول على فدية، على نحو أصاب الاقتصاد والمجتمع بالشلل.