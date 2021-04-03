سياسة
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بزيادة بلغت 36%.. صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة تسجل رقماً قياسياً
ارتفعت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة إلى رقم قياسي في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 36 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
بزيادة بلغت 36%.. صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة تسجل رقماً قياسياً
ازدادت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي / AA
3 أبريل 2021

سجلت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة رقماً قياسياً في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 36 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين الأتراك، بلغت قيمة إجمالي الصادرات التركية في الربع الأول من العام، 50 مليار دولار، مسجلة زيادة 17.3 بالمئة، حسب تحليل للبيانات أجرته وكالة الأناضول.

ووصلت قيمة الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة خلال هذه الفترة إلى مليارين و705 ملايين و435 ألف دولار، بنسبة زيادة 36 بالمئة، محطمة رقماً قياسياً على صعيد الربع السنوي الأول.

وازدادت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي، بمعدل 56.3 بالمئة، متجاوزة حاجز المليار دولار.

كما صعدت الولايات المتحدة للمرة الأولى بذلك إلى المركز الثالث في قائمة الدول المستوردة للمنتجات التركية في الربع الأول من العام، حيث كانت في المرتبة الرابعة والمرتبة الخامسة في الفترة نفسها من 2020 و2019 على التوالي.

وجاء قطاع صناعة السيارات في مقدمة قطاعات التصدير التركية إلى الولايات المتحدة بواقع 308.3 ملايين دولار، مسجلاً زيادة بمعدل 16.2 بالمئة، يليه مجال صناعة السجاد بـ284 مليون دولار، ومن ثم الصناعات الدفاعية والطيران بـ280.2 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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