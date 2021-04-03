أكّد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن السبت، أن تنظيم PKK/YPG الإرهابي يحتجز ألفين و700 شاب في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ويجبرهم على حمل السلاح.

وأشار قالن في تغريدة إلى أن "تنظيم YPG/PYD الذراع السورية لـPKK الإرهابي اختطف ألفين و700 شاب في مارس/آذار الماضي، وأجبرهم على حمل السلاح".

وأضاف أن "الغرب أضفى الطابع المثالي والرومانسي على أنشطة PKK في سوريا"، متسائلاً: "هل سيقول أنصار التنظيم أي شيء حيال اختطاف هؤلاء الشباب؟ ربما لن يقولوا شيئاً مجدداً".

وذكرت مصادر محلية للأناضول في وقت سابق أن تنظيم PKK/YPG الإرهابي جنّد ما لا يقل عن 2700 شاب، معظمهم من العرب، عقب اعتقالهم قسراً في محافظة الحسكة خلال مارس/آذار الماضي.

وبيّنت المصادر أن التنظيم يحتجز الشباب مؤقتاً في ما يسمى مركز الإحالة التابع له، في منطقة بانوراما وسط الحسكة.

وعقب ذلك ينقل الإرهابيون المحتجزين إلى ما يسمى بمعسكرات التدريب في المحافظة، لتدريبهم على استخدام الأسلحة، والترويج للتنظيم.