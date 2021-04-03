سياسة
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أنقرة تؤكد احتجاز تنظيم YPG الإرهابي 2700 شاب بالحسكة في سوريا
نشر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن تغريدة أكّد فيها اختطاف تنظيم YPG/PYD الذراع السورية لـPKK الإرهابي ألفين و700 شاب في مارس/آذار الماضي وإجبارهم على حمل السلاح، في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
أنقرة تؤكد احتجاز تنظيم YPG الإرهابي 2700 شاب بالحسكة في سوريا
قالن يؤكد احتجاز تنظيم PKK/YPG الإرهابي 2700 شاب في الحسكة وإجبارهم على حمل السلاح / Others
3 أبريل 2021

أكّد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن السبت، أن تنظيم PKK/YPG الإرهابي يحتجز ألفين و700 شاب في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ويجبرهم على حمل السلاح.

وأشار قالن في تغريدة إلى أن "تنظيم YPG/PYD الذراع السورية لـPKK الإرهابي اختطف ألفين و700 شاب في مارس/آذار الماضي، وأجبرهم على حمل السلاح".

وأضاف أن "الغرب أضفى الطابع المثالي والرومانسي على أنشطة PKK في سوريا"، متسائلاً: "هل سيقول أنصار التنظيم أي شيء حيال اختطاف هؤلاء الشباب؟ ربما لن يقولوا شيئاً مجدداً".

وذكرت مصادر محلية للأناضول في وقت سابق أن تنظيم PKK/YPG الإرهابي جنّد ما لا يقل عن 2700 شاب، معظمهم من العرب، عقب اعتقالهم قسراً في محافظة الحسكة خلال مارس/آذار الماضي.

وبيّنت المصادر أن التنظيم يحتجز الشباب مؤقتاً في ما يسمى مركز الإحالة التابع له، في منطقة بانوراما وسط الحسكة.

وعقب ذلك ينقل الإرهابيون المحتجزين إلى ما يسمى بمعسكرات التدريب في المحافظة، لتدريبهم على استخدام الأسلحة، والترويج للتنظيم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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