سياسة
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إنجاز جديد.. تركيا تسجل سفينة "أرطغرل" لتخزين الغاز المسال في سجلها الدولي
أعلنت تركيا السبت، تسجيلها سفينة "أرطغرل غازي" لتخزين وتغويز الغاز المسال في السجل الدولي التركي للسفن ورفع العلم عليها.
إنجاز جديد.. تركيا تسجل سفينة "أرطغرل" لتخزين الغاز المسال في سجلها الدولي
السفينة هي الأولى من نوعها في تركيا / AA
3 أبريل 2021

أعلنت المديرية العامة للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، تسجيل سفينة "أرطغرل غازي" لتخزين وتغويز الغاز المسال في السجل الدولي التركي للسفن.

وفي تغريدة نشرتها على حسابها عبر تويتر، السبت، أوضحت المديرية أنه جرى تسجيل السفينة في السجل المذكور، ورفع العلم التركي عليها.

وأضافت أن السفينة هي الأولى من نوعها في تركيا.

وعلى صعيد متصل، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، في تغريدة: "سفينة أرطغرل غازي التي عبرت المحيط الهندي ستدخل إلى مياهنا الإقليمية هذا الشهر (أبريل)".

ولفت إلى أنهم ينتظرون قدوم السفينة بفارغ الصبر، معرباً عن أمله في أن تكون فاتحة خير.

والسفينة التابعة لشركة "بوتاش" التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي، بنيت في حوض "هيونداي" الكورية الجنوبية لبناء السفن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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