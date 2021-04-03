سياسة
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استعادت عافيتها.. اكتمال عبور السفن المنتظرة منذ حادث "الجنوح" بقناة السويس
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس اكتمال عبور كافة السفن التي كانت منتظرة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات العملاقة، "إيفر جيفين" بالمجرى الملاحي.
استعادت عافيتها.. اكتمال عبور السفن المنتظرة منذ حادث "الجنوح" بقناة السويس
عبور آخر دفعة من السفن وهي 61 سفينة اليوم السبت / Reuters
3 أبريل 2021

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، السبت، اكتمال عبور جميع السفن التي كانت منتظرة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات العملاقة، "إيفر جيفين" بالمجرى الملاحي.

وجنحت السفينة "إيفر جيفن" في 23 مارس/آذار الماضي، قبل أن تنجح الهيئة في تعويمها وتحريكها لمنطقة البحيرات بمحاذاة القناة، بعد 6 أيام، مع بدء تحقيق الأربعاء الماضي في الحادث.

وقال ربيع في بيان نقلته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة إن "إجمالي أعداد السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات الكبرى والمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة منذ وقوع حادث جنوح السفينة بلغ 422 سفينة".

وأوضح أنه جرى عبور آخر دفعة من السفن وهي 61 سفينة اليوم السبت.

وأضاف: "نجاح الهيئة في عبور مثل هذا العدد من السفن وفي وقت قياسي يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى قدرة الهيئة على إدارة المواقف الطارئة والتعامل مع الأزمات".

والسفينة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفر جيفن" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

وقناة السويس أقصر الطرق الرابطة بين آسيا وأوروبا، وهو من أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم.

ويمر عبر القناة حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية، بما فيها 10% من إمدادات النفط، و8% من إمدادات الغاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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