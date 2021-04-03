سياسة
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إضرام النار في مسجد قيد البناء بهولندا.. ما القصة؟
تعرض مسجد قيد البناء في مدينة "خاودا"، غربي هولندا، لحريق من قبل شخص أربعيني، ما أسفر عن خسائر مادية فيه.
إضرام النار في مسجد قيد البناء بهولندا.. ما القصة؟
المسجد تعرض لهجوم فجر السبت / AA
3 أبريل 2021

تعرض مسجد قيد البناء في مدينة "خاودا"، غربي هولندا، لحريق من قبل شخص أربعيني، ما أسفر عن خسائر مادية فيه.

وفي حديث مع الأناضول، قال نائب رئيس الجمعية الإسلامية المغربية في هولندا، فريد حبيبي، التي يتبع لها مسجد "السلام" الذي نشب فيه الحريق، إن أعمال بناء المسجد على وشك الانتهاء.

وأضاف أن المسجد تعرض لهجوم فجر السبت، وأنه جرى إطفاء الحريق في الوقت اللازم، ما أدى إلى أضرار بسيطة فيه، واصفاً الهجوم بالمخيف والمحير.

وأشار إلى أن الشرطة أطلقت عملية تحقيق في الحادثة، بعد تلقيها شكوى من الجمعية المذكورة.

من جانب آخر، قالت الشرطة الهولندية في بيان، إن شخصاً أربعينياً أضرم النار في المسجد.

وأردفت أنها تلقت اتصالاً للتبليغ عن الحادثة حوالي الساعة الثالثة فجراً، موضحة أن الشخص المهاجم قذف مادة على المسجد ما أدى إلى إضرام النار فيه، حسب شاهد عيان.

ولفتت إلى إطلاقها تحقيقاً في الحادثة، وتوقيف مشتبه به بالقرب من مكان الحدث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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