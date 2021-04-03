دعا الاتحاد التونسي لكرة القدم، السبت، شركتي الرهان الرياضي promocote وكذلك tounesbet إلى التعاون مع الاتحاد والهياكل المختصة لمده بالمعطيات التي بحوزتها للتحقيق في إمكانية المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر من لاعبي أحد فريقي شبيبة القيروان واتحاد بن قردان بالتلاعب في نتيجة مباراة جمعت بينهما.

وقد جمع الفريقين مباراة في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وانتهت بفوز اتحاد بن قردان 3-1، ودعا الاتحاد التونسي لكرة القدم النيابة العامة للتحقيق في الأمر.

وتاتي هذه الخطوة بعد قرار الشركتين إلغاء الرهان الخاص بهذه المباراة بسبب شبهة التلاعب بنتيجتها.

كما قرر الاتحاد خلال اجتماع الطارئ المنعقد عن بعد إحالة هذا الملف الى لجنة الأخلاقيات في الاتحاد، لاتخاذ ما يتعين بناء على قوانين أخلاقيات الفيفا، إلى جانب مراسلة مؤسسات الدولة المعنية للتثبت من الشركات المخول لها قانوناً التعاطي بمثل هذه الانشطة دون غيرها مع المطالبة بالتدخل السريع لهيكلة هذا القطاع ومراقبته.

والأسبوع الماضي، قرر المكتب الجامعي التابع للاتحاد التونسي لكرة القدم تعليق المصادقة على نتيجة مباراة المستقبل الرياضي بالمحمدية و النجم الرياضي الرادسي لحساب الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية إثر انتهائها بالتعادل 7-7

وأحال المكتب الجامعي ملف المباراة على لجنة الاخلاقيات بالجامعة التونسية لكرة القدم للتحقيق و إتخاذ ما تراه صالحا.