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الجيش الأردني ينفي ادعاءات حول اعتقاله ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، ووزير الدفاع التركي يؤكد استمرار الاستفزازات اليونانية رغم الموقف السلمي لبلاده.

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الجيش الأردني: لم نعتقل الأمير حمزة. طلبنا منه التوقف عن استهداف أمن البلاد

أكد الجيش الأردني عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين. [TRT عربي]

وقال قائد الجيش الأردني في بيان: إنه "طلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة أجرتها الأجهزة الأمنية، ونتيجة لها اعتُقل الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون". [TRT عربي]

وزير الدفاع التركي: الاستفزازات اليونانية مستمرة رغم موقفنا السلمي

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، إن الاستفزازات اليونانية متواصلة، رغم الموقف البناء والسلمي لبلاده. [TRT عربي]

أضاف: "رغم موقفنا البنّاء والسلمي والمنفتح على الحوار، فإن أعمال اليونان الاستفزازية متواصلة وتزيد التوتر". [TRT عربي]

وأكد أقار أن تركيا تواصل تنفيذ سياساتها العقلانية والمقبولة إلى أبعد الحدود في بحري إيجة والمتوسط، وجزيرة قبرص. [TRT عربي]