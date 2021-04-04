سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 4 أبريل/نيسان 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 4 أبريل/نيسان 2021
الجيش الأردني / Reuters
4 أبريل 2021

أهم الأحداث:

الجيش الأردني ينفي ادعاءات حول اعتقاله ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، ووزير الدفاع التركي يؤكد استمرار الاستفزازات اليونانية رغم الموقف السلمي لبلاده.

الجديد على TRT عربي

خطوات دولية متسارعة لإحياء الاتفاق النووي.. هذه العقبات تصعب المهمة

مجلة أمريكية: التوتر بين واشنطن وأنقرة لم يكن قط بسبب منظومة S-400

شاهد!

استهداف عنيف لمسلمي فرنسا من جديد.. ما القصة؟

الجيش الأردني: لم نعتقل الأمير حمزة. طلبنا منه التوقف عن استهداف أمن البلاد

أكد الجيش الأردني عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين. [TRT عربي]

وقال قائد الجيش الأردني في بيان: إنه "طلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة أجرتها الأجهزة الأمنية، ونتيجة لها اعتُقل الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون". [TRT عربي]

وزير الدفاع التركي: الاستفزازات اليونانية مستمرة رغم موقفنا السلمي

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، إن الاستفزازات اليونانية متواصلة، رغم الموقف البناء والسلمي لبلاده. [TRT عربي]

أضاف: "رغم موقفنا البنّاء والسلمي والمنفتح على الحوار، فإن أعمال اليونان الاستفزازية متواصلة وتزيد التوتر". [TRT عربي]

وأكد أقار أن تركيا تواصل تنفيذ سياساتها العقلانية والمقبولة إلى أبعد الحدود في بحري إيجة والمتوسط، وجزيرة قبرص. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us