أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد فيروس Covid-19 في 14 يناير/كانون الثاني، وتلقى ما لا يقل عن 8.2 ملايين شخص لقاحاتهم الأولى. فيما تلقى 6.4 ملايين شخص كلتا الجرعتين.

ولا تختلف عملية الحصول على موعد للقاح فيروس كورونا بالنسبة إلى الأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة في تركيا، عن تلك الخاصة بالمواطنين الأتراك.

وتعتمد الأهلية لتلقي اللقاح على حالة الإقامة للأجانب الذين يعيشون في البلاد، إذ يمكن أن يحصل أي شخص يحمل بطاقة إقامة على فرصة من خلال الخضوع لنفس الإجراءات التي يخضع لها المواطنون الأتراك، ولا تختلف طريقة التعامل للأجانب عن المواطنين الأتراك الذين يتم منحهم الأولوية حسب الفئة العمرية.

وجرى تطعيم الأطباء وموظفي الرعاية الصحية، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً والمعاقين والبالغين الذين يعملون في دور رعاية المسنين ، بحلول 24 فبراير/شباط، حسب وزارة الصحة التركية.

وتشمل الفئة الثانية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 عاماً، بالإضافة إلى العاملين في القطاعات الحيوية والذين يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل، كما يندرج موظفو وزارات الدفاع والداخلية والعدل، والعاملون في وظائف حساسة مثل السجون والمواصلات والأمن ضمن هذه الفئة الثانية.

ونشرت TRTWorldإرشادات مرئية حول كيفية الحصول على موعد لقاح من خلال e-Nabiz ، وهو تطبيق يمكن للمقيمين المؤهلين والمهنيين الصحيين استخدامه لتحديثات البيانات الصحية.

ويمكن للصحفيين بمن فيهم العاملون في وسائل الإعلام الأجنبية الذين يحملون بطاقة صحفية معتمدة الحصول على موعد للتطعيم.

وسيتم تطعيم الأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل وتحت سن الخمسين ، والشباب ، وموظفي القطاعات والمهن التي لا تندرج تحت الفئتين الأوليين في مجموعة تشكل المرحلة الثالثة.

أما الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم، على الرغم من كونهم مؤهلين، فلا يزال بإمكانهم تنظيم موعد لتلقيحهم بعد الانتهاء من المراحل الثلاث.