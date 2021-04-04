سياسة
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شاهد | تصوير جوي لإرغام اليونان طالبي اللجوء على العودة نحو المياه التركية
التقطت طائرة تركية مسيّرة مشاهد تظهر إرغام خفر السواحل اليوناني طالبي اللجوء على العودة إلى المياه الإقليمية التركية بطريقة غير إنسانية.
شاهد | تصوير جوي لإرغام اليونان طالبي اللجوء على العودة نحو المياه التركية
أظهرت الصور الجوية الملتقطة في 2 أبريل/نيسان الجاري، الموقف غير الإنساني لليونان تجاه طالبي اللجوء / AA
4 أبريل 2021

أظهرت مشاهد جوية ملتقطة بطائرة تركية مسيّرة إرغام خفر السواحل اليوناني طالبي اللجوء على العودة إلى المياه الإقليمية التركية بطريقة غير إنسانية.

وأظهرت الصور الجوية الملتقطة في 2 أبريل/نيسان الجاري، الموقف غير الإنساني لليونان تجاه طالبي اللجوء، حيث دفع زورق تابع لخفر السواحل اليوناني من نوع "LS-70" قارباً يحمل نحو 25 طالب لجوء بينهم أطفال بطريقة خطرة نحو المياه التركية.

وفي الأثناء يظهر زورق لخفر السواحل التركي متوجهاً نحو طالبي اللجوء لإنقاذهم ونقلهم من شمال جزيرة "ميدللي" اليونانية نحو البر التركي.

وتنقذ السلطات التركية الكثير من طالبي اللجوء، والراغبين في الانتقال إلى أوروبا عبر اليونان، حيث تقوم الأخيرة بإجبارهم على العودة إلى تركيا منذ إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في فبراير/شباط 2020، أن بلاده لن تتسامح مع دخول اللاجئين إلى أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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