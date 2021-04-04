بلغ حجم صادرات تركيا في الربع الأول من العام الحالي إلى دول الجوار 4 مليارات و327 مليون دولار، وفق بيانات رسمية.

ووفق معطيات وزارة التجارة، ومجلس المصدرين، وصل حجم صادرات تركيا الإجمالي في الربع الأول إلى 50 مليار دولار.

وأفادت أن حجم الصادرات إلى بلدان الجوار: إيران واليونان والعراق وجورجيا وسوريا وبلغاريا، سجل 4 مليارات و327 مليوناً و858 ألف دولار، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2021.

وأكدت المعطيات أن الصادرات التركية إلى بلدان الجوار سجلت ارتفاعاً بنسبة 21% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2020 التي بلغت فيها 3 مليارات و574 مليون دولار.

وتصدر العراق قائمة بلدان الجوار الأكثر استيراداً بواقع مليار و875 مليوناً و111 ألف دولار.

وحلت بلغاريا في المرتبة الثانية بواقع 766 مليوناً و300 ألف دولار، ثم اليونان بـ589 مليوناً و26 ألف دولار، وإيران بـ481 مليون دولار، وسوريا بـ324 مليوناً و536 ألف دولار، و جورجيا بـ291 مليوناً و884 ألف دولار.

فيما حلت المواد والمنتجات الكيميائية في المرتبة الأولى، بواقع 743 مليوناً و889 ألف دولار.

وتلاها قطاع الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومشتقاتها بـ552 مليوناً و789 ألف دولار، ثم المفروشات والورق ومنتجات الغابات بـ537 مليوناً و610 آلاف دولار.

ولدى تركيا حدود برية مع 8 دول، هي إيران واليونان والعراق وجورجيا وسوريا وبلغاريا وناختشيفان (الأذربيجاني ذاتي الحكم) وأرمينيا.

ونظراً لعدم وجود بيانات عن ناختشيفان لم يتم إدراج معطيات الصادرات التركية إليه، في حين أنه ما من تجارة مباشرة بين تركيا وأرمينيا.